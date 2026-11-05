Gimnasia vs Belgrano: el "Tripero" ganó y se subió a la cima del Torneo Clausura

Gimnasia y Esgrima La Plata cerró la fase regular del Torneo Clausura con una sonrisa. En un partido vibrante disputado en el estadio Juan Carmelo Zerillo, el Lobo superó por 2-1 a Belgrano de Córdoba y ratificó su gran momento al treparse a lo más alto de la Zona B, donde comparte el liderazgo con Argentinos Juniors y Rosario Central, todos con 31 puntos.

El conjunto platense salió decidido a adueñarse de las acciones en El Bosque y encontró la apertura del marcador temprano. A los 6 minutos de la etapa inicial, Lucas Janson apareció por el área para conectar de cabeza y estampar el 1-0 parcial que hizo delirar a los hinchas triperos.

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Lejos de conformarse, el dueño de casa continuó buscando ampliar la ventaja y encontró el segundo tanto sobre el final del primer tiempo. A los 40 minutos, tras una jugada que debió ser convalidada luego de la revisión del VAR, Agustín Auzmendi empujó la pelota para poner el 2-0.

Sin embargo, cuando se consumía el primer tiempo, el Pirata reaccionó y descontó a los 45 minutos por intermedio de Alcides Benítez, dándole incertidumbre al complemento.

En la segunda mitad, la visita adelantó sus líneas en busca de la igualdad y puso en aprietos a la defensa local. A los 32 minutos, el Celeste estuvo cerca con un avance que exigió respuestas de la última línea de Gimnasia y del arquero Harlen Castillo. No obstante, pese al intento cordobés, el marcador no volvió a modificarse.

Con esta trabajada e importantísima victoria en condición de local, los platenses abrocharon una fase regular consagratoria que los deja en lo más alto de la tabla de posiciones de su zona, perfilándose de la mejor manera de cara a los cruces eliminatorios que definirán al campeón del certamen.

FMZ