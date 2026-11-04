Fecha 16 del Torneo Clausura: qué partidos se juegan este jueves y dónde verlos en vivo

Luego de varios días de espera, llegó el momento de las definiciones en el fútbol argentino. Este jueves comienza la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, una jornada clave en la que se determinarán los cruces de playoffs y se conocerá al flamante campeón de la Tabla Anual.

Para la diagramación del fixture, la Liga Profesional de Fútbol y los organismos de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia (Aprevide) debieron articular un operativo especial. La coincidencia de la fecha decisiva con la visita del Papa León XIV obligó a priorizar la seguridad en los accesos y estadios, además de garantizar la simultaneidad de los partidos que definen el título y las plazas a la siguiente fase.

Es por eso que la acción arranca este mismo jueves con dos pedidos exclusivos de la Aprevide: desde las 15:00, Aldosivi recibirá a River con el arbitraje de Bryan Ferreyra, mientras que a las 19:15 Gimnasia se medirá ante Belgrano bajo la conducción de Luis Lobo Medina.

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El viernes 6 la actividad continuará con el duelo entre Barracas Central y Racing a las 15:00. Más tarde, a partir de las 19:15, se encenderá el drama en la Zona A con tres partidos en simultáneo: San Lorenzo vs Platense, Independiente vs Deportivo Riestra y Unión vs Vélez. La jornada se cerrará en horario nocturno (22.00) con los choques de Tigre ante Sarmiento y Banfield frente a Atlético Tucumán.

Para el sábado 7, el menú principal reservará los platos fuertes de la definición. A las 15.00 se jugarán Gimnasia (Mza.) vs Independiente Rivadavia y Talleres vs Estudiantes (adelantados para evitar ventajas deportivas pensando en la final de la Supercopa Argentina).

El clímax de la fecha llegará a las 17.30 con el bloque de partidos decisivos por la Tabla Anual: Argentinos Juniors recibirá a Huracán, Rosario Central hará lo propio frente a Estudiantes de Río Cuarto y Boca se medirá en La Bombonera ante Defensa y Justicia, todos en simultáneo.

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La jornada de sábado concluirá a las 22:00 con Instituto vs Newell's, dejando para el domingo 8 a las 19: 30 el cierre entre Central Córdoba y Lanús, un duelo sin urgencias de clasificación.

Qué partidos se juegan este jueves 5 de noviembre

15.00 Aldosivi – River (Zona B) -ESPN Premium/ TNT Sports-

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Franco Moron

VAR: José Carreras

AVAR: Wenceslao Meneses



19.15 Gimnasia – Belgrano (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Lucas Cavallero

Así continúa la última fecha del Torneo Clausura

Viernes 6 de noviembre

15.00 Barracas Central – Racing (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Federico Cano

Árbitro asistente 2: Juan Racciardi

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Iván Núñez



19.15 San Lorenzo – Platense (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Eric Grunmann

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Diego Romero



19.15 Independiente – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Hugo Páez

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Martín Desposito

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Maximiliano López Monti



19.15 Unión – Vélez (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Juan Del Fueyo



22.00 Tigre – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Gonzalo Pereira

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Carla López



22.00 Banfield – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Maximiliano Manduca

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Robertino Rosas

Cuarto árbitro: Matías Billone

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Ernesto Callegari

Sábado 7 de noviembre

15.00 Gimnasia (Mza.) – Ind. Rivadavia Mza. (Interzonal) -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Diego Verlota



15.00 Talleres – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Antonella Pajon

Cuarto árbitro: Guillermo González

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Gastón Iglesias



17.30 Argentinos – Huracán (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Bruno Amiconi



17.30 Rosario Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Lucio Méndez

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Jorge Broggi



17.30 Boca – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium/ TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Yamil Possi

AVAR: Walter Ferreyra



22.00 Instituto – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Mauro Ramos Errasti

Domingo 8 de noviembre

19.30 Central Córdoba – Lanús (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Javier Viglietti

Cuarto árbitro: Federico Benites

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Lucas Comesaña

Posiciones y resultados del Clausura 2026

FMZ