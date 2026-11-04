Fecha 16 del Torneo Clausura: qué partidos se juegan este jueves y dónde verlos en vivo

Luego de varios días de espera, llegó el momento de las definiciones en el fútbol argentino. Este jueves comienza la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, una jornada clave en la que se determinarán los cruces de playoffs y se conocerá al flamante campeón de la Tabla Anual.
Para la diagramación del fixture, la Liga Profesional de Fútbol y los organismos de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia (Aprevide) debieron articular un operativo especial. La coincidencia de la fecha decisiva con la visita del Papa León XIV obligó a priorizar la seguridad en los accesos y estadios, además de garantizar la simultaneidad de los partidos que definen el título y las plazas a la siguiente fase.
Es por eso que la acción arranca este mismo jueves con dos pedidos exclusivos de la Aprevide: desde las 15:00, Aldosivi recibirá a River con el arbitraje de Bryan Ferreyra, mientras que a las 19:15 Gimnasia se medirá ante Belgrano bajo la conducción de Luis Lobo Medina.
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El viernes 6 la actividad continuará con el duelo entre Barracas Central y Racing a las 15:00. Más tarde, a partir de las 19:15, se encenderá el drama en la Zona A con tres partidos en simultáneo: San Lorenzo vs Platense, Independiente vs Deportivo Riestra y Unión vs Vélez. La jornada se cerrará en horario nocturno (22.00) con los choques de Tigre ante Sarmiento y Banfield frente a Atlético Tucumán.
Para el sábado 7, el menú principal reservará los platos fuertes de la definición. A las 15.00 se jugarán Gimnasia (Mza.) vs Independiente Rivadavia y Talleres vs Estudiantes (adelantados para evitar ventajas deportivas pensando en la final de la Supercopa Argentina).
El clímax de la fecha llegará a las 17.30 con el bloque de partidos decisivos por la Tabla Anual: Argentinos Juniors recibirá a Huracán, Rosario Central hará lo propio frente a Estudiantes de Río Cuarto y Boca se medirá en La Bombonera ante Defensa y Justicia, todos en simultáneo.
La jornada de sábado concluirá a las 22:00 con Instituto vs Newell's, dejando para el domingo 8 a las 19: 30 el cierre entre Central Córdoba y Lanús, un duelo sin urgencias de clasificación.
Qué partidos se juegan este jueves 5 de noviembre
15.00 Aldosivi – River (Zona B) -ESPN Premium/ TNT Sports-
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Franco Moron
VAR: José Carreras
AVAR: Wenceslao Meneses
19.15 Gimnasia – Belgrano (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Javier Uziga
Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Lucas Cavallero
Así continúa la última fecha del Torneo Clausura
Viernes 6 de noviembre
15.00 Barracas Central – Racing (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Federico Cano
Árbitro asistente 2: Juan Racciardi
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Iván Núñez
19.15 San Lorenzo – Platense (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Eric Grunmann
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Diego Romero
19.15 Independiente – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Hugo Páez
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Martín Desposito
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Maximiliano López Monti
19.15 Unión – Vélez (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Juan Del Fueyo
22.00 Tigre – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Gonzalo Pereira
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Carla López
22.00 Banfield – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Maximiliano Manduca
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Robertino Rosas
Cuarto árbitro: Matías Billone
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Ernesto Callegari
Sábado 7 de noviembre
15.00 Gimnasia (Mza.) – Ind. Rivadavia Mza. (Interzonal) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Sebastián Martínez
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Diego Verlota
15.00 Talleres – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Antonella Pajon
Cuarto árbitro: Guillermo González
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Gastón Iglesias
17.30 Argentinos – Huracán (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Bruno Amiconi
17.30 Rosario Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Lucio Méndez
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Jorge Broggi
17.30 Boca – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium/ TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
VAR: Yamil Possi
AVAR: Walter Ferreyra
22.00 Instituto – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Mauro Ramos Errasti
Domingo 8 de noviembre
19.30 Central Córdoba – Lanús (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Javier Viglietti
Cuarto árbitro: Federico Benites
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Lucas Comesaña
Posiciones y resultados del Clausura 2026
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