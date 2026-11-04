Julio Vaccari vs Boca: el invicto del DT de Defensa que preocupa al "Xeneize"

Boca llega al choque de este sábado en La Bombonera con el objetivo entre ceja y ceja: vencer a Defensa y Justicia para sellar la primera posición de la Tabla Anual y gritar campeón en la última fecha de la fase regular.

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Boca buscará el campeonato el próximo sábado

Aunque el equipo de Rodolfo Vasco Arruabarrena lidera la tabla general junto a Argentinos Juniors con la ventaja de poseer una diferencia de gol de +10, la tranquilidad no es absoluta en la Ribera. El motivo pasa estrictamente por el banco de suplentes visitante y una marca estadística implacable que ostenta su técnico, Julio Vaccari.

A lo largo de su carrera como director técnico, Vaccari cruzó caminos con el club de La Ribera en seis oportunidades y los números son categóricos: nunca perdió contra Boca, acumula dos victorias y cuatro empates, y jamás recibió un gol en contra dirigiendo a tres instituciones distintas.

La cronología de la racha de Vaccari

El historial a favor de Vaccari comenzó en 2022 durante su interinato en Vélez Sarsfield, con una igualdad sin goles en el José Amalfitani.

Tras desembarcar en el conjunto de Florencio Varela, el DT repitió la fórmula con dos empates 0-0 y firmó su primer triunfo ante el Xeneize en la Copa de la Liga 2023, cuando el Halcón se impuso por 1-0.

Julio Vaccari, DT de Defensa y Justicia

Su paso por Independiente no hizo más que ratificar la tendencia. Vaccari rescató un nuevo empate en cero La Bombonera durante 2024 y dio el golpe en el Torneo Apertura 2025 al eliminar a Boca en su propio estadio con un recordado 1-0 de Julio Ángulo.

Cabe destacar que, con Argentinos Juniors y Rosario Central al acecho en la pelea por el título anual, cualquier tropiezo o empate ante el elenco de Varela podría privar a Boca de dar la vuelta olímpica frente a su gente.

FMZ