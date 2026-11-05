El Torneo Clausura abre el telón de su última jornada con un partido cargado de tensiones contrapuestas. A partir de las 15:00 horas de este jueves, un ya descendido Aldosivi recibe a River en el estadio José María Minella de Mar del Plata.

El Millonario acude a La Feliz con la necesidad de revertir la imagen que dejó en el Superclásico y asegurar el pase a octavos de final con ventaja deportiva, mientras que el conjunto marplatense disputará su último encuentro en la Primera División luego de haber perdido la categoría

El encuentro será arbitrado por Bryan Ferreyra y se podrá ver en vivo a través de la transmisión exclusiva de TNT Sports Premium.

Cómo llega River

El conjunto oriundo de Núñez llega a Mar del Plata golpeado en lo anímico tras caer 1-0 en el Superclásico disputado en La Bombonera. Los hombres de Leonardo Ponzio sufrieron un partido accidentando en el que terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel.

River viene de caer 1-0 en el Superclásico

Con 23 puntos en la Zona B, River ya está clasificado a los octavos de final, pero necesita sumar los tres puntos para asegurar una mejor posición que le permita definir los cruces eliminatorios en condición de local.

Ponzio deberá meter mano obligadamente en la defensa: Giovanni González ocupará el lateral derecho por la suspensión de Montiel, mientras que el juvenil Lautaro Rivero ingresará en la zaga central en lugar del expulsado Martínez Quarta para hacer dupla con Nicolás Otamendi.

Cómo llega Aldosivi

El Tiburón atraviesa horas dramáticas tras confirmarse su pérdida de categoría en la jornada anterior. El elenco dirigido por Javier Sanguinetti perdió 2-1 frente a Racing en Avellaneda, pese a haber comenzado en ventaja con un gol de cabeza de Andrés Vombergar, y quedó sin chances matemáticas de alcanzar la permanencia en la Tabla Anual.

Aldosivi llega tras perder la categoría ante Racing

Para colmo, Aldosivi tampoco tiene chances de clasificar a zona de playoffs: ccupa los últimos lugares de la Zona B y el fondo de la tabla general acumulada.

Sanguinetti presentará lo mejor que tiene a disposición para despedirse de la Primera División con una actuación digna ante su gente.

Aldosivi vs River: las posibles formaciones

Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitan, Lucas Castro, Juan Dadín; Andrés Vombergar.

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

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FMZ