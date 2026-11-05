Rebelión contra Nicolás Ramírez: además de River, otros dos clubes pidieron que no vuelva a dirigirlos

Luego de que Stefano Di Carlo, presidente de River Plate, hiciera público el pedido formal ante la Asociación del Fútbol Argentino para que el juez Nicolás Ramírez no sea designado nuevamente en partidos del Millonario, se confirmó que otras dos instituciones de la Liga Profesional elevaron un reclamo idéntico.

Tanto la dirigencia de Huracán como la de Independiente Rivadavia de Mendoza presentaron notas ante los organismos de la AFA para vetar la presencia del colegiado en sus compromisos, argumentando un historial reiterado de fallos perjudiciales que impactaron de manera directa en sus resultados deportivos.

"Le quedó grandísimo": la crítica de Mariano Closs a Nicolás Ramírez tras el Superclásico

Las secuelas del Superclásico y las jugadas de la discordia

El detonante de la crisis arbitral se produjo durante el reciente choque entre Boca y River, donde Ramírez quedó en el centro de las críticas por varias decisiones controversiales. Desde el bando de Núñez le recriminan no haber sancionado la expulsión de Leandro Paredes, una infracción dentro del área sobre Nicolás Otamendi que no fue cobrada como penal, y la omisión de tarjetas rojas para Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta en momentos clave del encuentro.

Nicolás Ramírez en el Superclásico

A pesar de los cuestionamientos de futbolistas y dirigentes, la Dirección Nacional de Arbitraje respaldó el desempeño del juez, calificando su actuación en el clásico como "muy buena y positiva". Este aval institucional complica la posibilidad de una sanción disciplinaria por parte de la AFA una vez que el árbitro retome sus actividades.

Parate por quirófano y una respuesta pendiente de la AFA

Más allá del reclamo de los clubes, Ramírez no estará presente en la grilla de autoridades para la fecha 16 del Torneo Clausura. Su ausencia, sin embargo, no obedece a un castigo administrativo, sino a una intervención quirúrgica previamente programada para este 5 de noviembre, motivo por el cual inició una licencia médica.

Con el juez temporalmente al margen de las canchas por su recuperación, la pelota queda en el terreno de la conducción del fútbol argentino. En los próximos días se sabrá si la AFA cede a las presiones cruzadas de River, Huracán y la Lepra mendocina para desafectarlo de sus futuros encuentros o si mantiene la postura oficial y sostiene su criterio de designación habitual.

BP