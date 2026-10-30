Aldosivi no pudo evitar el descenso y se convirtió en el segundo equipo en el año en perder la categoría

La lucha por la permanencia en el fútbol argentino tuvo un nuevo desenlace. Aldosivi descendió a la Primera Nacional y se convirtió en el segundo equipo en perder la categoría durante esta temporada, después de Estudiantes de Río Cuarto.

Un sueño que duró poco: Estudiantes de Río Cuarto volvió a la Primera Nacional

Racing 2 - 1 Aldosivi

El conjunto marplatense llegó a las instancias decisivas con la soga al cuello. Habiendo disputado 30 partidos a lo largo del año, repartidos entre las fases regulares del Torneo Apertura y el actual Torneo Clausura, el Tiburón nunca logró encontrar la estabilidad futbolística necesaria para escapar de la zona roja.

Ubicado en la anteúltima posición de la Tabla Anual con apenas 19 puntos acumulados en toda la temporada, el equipo dependía de una gesta milagrosa en las últimas jornadas y de esperar que Deportivo Riestra (con 23 unidades) no sumara, un escenario matemático que este viernes terminó de quebrarse y decretó la pérdida de la categoría a falta de una fecha para el cierre.

El historial de subidas y bajadas del Tiburón

Con este nuevo traspié, Aldosivi cierra un ciclo marcado por los constantes altibajos en la última década. La historia del club en la máxima división moderna comenzó en 2014, cuando logró el histórico ascenso por primera vez.

Su debut se produjo en el recordado torneo de 30 equipos, donde firmó una campaña decorosa quedando en la exacta mitad de la tabla; sin embargo, los torneos de transición en 2016 no lo acompañaron y sufrió su primer descenso.

Aldosivi jugará en Primera Nacional en 2027

Tras tener su revancha y regresar a Primera en 2018, se mantuvo en la élite hasta el 2022, año en el que concretó su anterior bajada tras finalizar último en la tabla de los promedios.

Luego de remar desde atrás en la B Nacional, el elenco marplatense selló un celebrado ascenso en 2024 para volver a pisar la máxima categoría durante 2025, un paso fugaz que ahora encuentra un nuevo freno y obliga a barajar y dar de nuevo en la segunda división de cara al 2027.