Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal a los 41 años

El fútbol mundial despide a uno de sus máximos íconos en el plano de selecciones. A los 41 años, Cristiano Ronaldo le puso punto final a su extensa y laureada trayectoria con la camiseta de Portugal. Tras un periodo de profunda reflexión posterior a la última ventana internacional, el delantero comunicó su decisión a través de sus redes sociales, marcando el cierre de una historia que se extendió por más de dos décadas.

Con un mensaje profundamente emotivo, el atacante expresó lo que significó portar la emblemática número siete y enfatizó que llegó el momento de cederle la posta a las nuevas generaciones que empujan desde atrás en el combinado luso.

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“Llegó el momento de entregar la camiseta al futuro”

En su carta de despedida, el goleador reflexionó sobre el peso emocional de haber defendido a su país desde su debut formal en agosto de 2003, cuando apenas tenía 18 años bajo la conducción de Luiz Felipe Scolari.

“Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de la Selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla”, escribió el astro, reconociendo que no se trató de una resolución tomada únicamente con la cabeza, sino impulsada firmemente por el corazón tras 234 partidos y 146 goles que lo catapultaron a la cima histórica del seleccionado.

Un legado dorado: récords mundialistas y tres títulos históricos

La huella de Cristiano en el combinado nacional excede los meros números: transformó la mentalidad competitiva de Portugal y la condujo a la gloria continental e internacional. Entre sus mayores conquistas destacan la histórica Eurocopa de 2016 —donde, a pesar de lesionarse en la final ante Francia, guió a sus compañeros desde el banco— y las consagraciones en la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y 2025.

Asimismo, su recorrido en las Copas del Mundo abarcó seis ediciones (desde Alemania 2006 hasta la cita mundialista de 2026), acumulando 27 encuentros, 11 gritos sagrados y la imborrable marca de ser el primer futbolista en anotar en cinco torneos ecuménicos consecutivos.

Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal

El cierre de una marca insuperable

Con un registro total que incluye 18.604 minutos en cancha, 45 asistencias y una presencia ininterrumpida desde las categorías juveniles (Sub-15 en adelante), el capitán cierra un ciclo irrepetible. Portugal se queda sin su máxima figura histórica dentro del campo, pero con el legado de un competidor implacable que transformó para siempre el destino del fútbol de su país.

BP