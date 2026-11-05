River Plate vs Aldosivi: los puntajes de la victoria del Millonario en Mar del Plata

Uno por uno, la calificación de todos los jugadores de River Plate en la victoria por 1-0 ante Aldosivi en Mar del Plata, partido correspondiente en la Fecha 16 del Clausura 2026.

Los puntajes de River Plate vs Aldosivi

Santiago Beltrán (5): Prácticamente sin participación durante el partido. Tuvo una mala salida que River no pagó con gol porque el trazado del VAR sentenció fuera de juego.

Giovanni González (6): Tuvo un partido correcto, con pocos desajustes defensivos y algunas buenas apariciones en ataque. Falló una chance muy clara en el área rival.

Nicolás Otamendi (6): Protagonizó con Beltrán el desajuste que pudo poner en ventaja a Aldosivi. Fuera de eso, partido correcto y firme en la marca.

Lautaro Rivero (6): Desactivó la acción más peligrosa de Aldosivi en la primera mitad con un cabezazo salvador dentro del área.

Marcos Acuña (5): Discreto partido del Huevo, impreciso con la pelota y con poco peso ofensivo

Tobías Andrada (6): Fue creciendo con el partido y tuvo buenos momentos durante la segunda mitad, sin regularidad.

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Santiago Espíndola (6): Hizo su debut absoluto como futbolista de River y estuvo a la altura, siendo el mejor de los primeros veinte minutos. Luego comenzó a sentir el partido, pero no desentonó jamás.

Tomás Galván (5): De mayor a menor, con bastante participación durante el primer tiempo y un brillo que fue apagándose con el correr del duelo.

Thiago Almada (5): El travesaño le negó un gol de tiro libre, pero fue un oasis dentro de su flojo partido, nuevamente por debajo de las expectativas.

Ángel Correa (6): Compensó con actitud la falta de juego asociado y regularidad ofensiva del equipo. Sin llegar a destacarse, tuvo premio en el final marcando el 2-0.

Lucas Beltrán (7): Se reencontró con el gol desde su regreso a River, y rompió el cero de penal tras dejar pasar una chance nítida en la primera mitad. Con mucha movlidad e insistencia, se le abrió el arco en un momento clave.

Sebastián Driussi (6): Renovó, con poco, el empuje ofensivo de River.

Francisco Ortega (6): Se anotó asistencia con muy buena trepada por carril izquierdo.

Lucas Silva y Rafael Borré sumaron un puñado de minutos, Mauro Arrambari todavía menos, ingresando en el adicionado.