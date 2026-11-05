River se aseguró un lugar en la Copa Sudamericana 2027: qué necesita para clasificar a la Libertadores

El triunfo por 2-0 ante Aldosivi en la última fecha de la fase regular no solo le devolvió la sonrisa a River tras el tropiezo en el Superclásico, sino que también le garantizó un objetivo mínimo para la temporada entrante: el pasaje matemático a la Copa Sudamericana 2027.

Sin embargo, de cara al mapa internacional del año próximo, el panorama en Núñez quedó perfectamente trazado y sin margen para especulaciones de terceros.

Con los tres puntos cosechados en Mar del Plata, la Banda alcanzó los 55 puntos en 32 presentaciones de la Tabla Anual. Aunque el equipo de Leonardo Ponzio no podrá ser alcanzado por los perseguidores que vienen por debajo en la lucha por copas, la distancia con los puestos de vanguardia dictaminó que la única llave de acceso a la Copa Libertadores 2027 será gritar campeón del actual Torneo Clausura.

River venció con esfuerzo al descendido Aldosivi y espera iniciar como local los Playoffs del Clausura

El laberinto de la Tabla Anual

En la clasificación acumulada, River quedó sexto y ya completó la totalidad de sus partidos del certamen regular. Por delante suyo se sostienen Boca y Argentinos Juniors (ambos con 60 unidades), Rosario Central (59), junto a Vélez e Independiente Rivadavia de Mendoza (ambos con 56 y un partido menos).

El reglamento de la temporada otorga plazas a la Libertadores para el campeón del Apertura (Belgrano de Córdoba), el ganador del Clausura, el campeón de la Copa Argentina y los tres mejores ubicados de la tabla general.

Aldosivi 0 - 2 River

Incluso en el escenario hipotético de que se liberen cupos por eventuales títulos internacionales de equipos argentinos (como Boca en la Sudamericana o Estudiantes en la Libertadores), la línea de sucesión beneficiaría únicamente a Vélez e Independiente Rivadavia.

Al haber quedado sin posibilidades matemáticas de escalar al cuarto o quinto puesto de la tabla acumulada, el cuadro de Núñez no podrá aprovechar ningún efecto secundario de cadena.

De esta manera, el menú es concreto: si River no da la vuelta olímpica en los playoffs del Clausura, disputará la Copa Sudamericana por 13° oportunidad en su historia y por segundo año consecutivo.

FMZ