Cristiano Ronaldo y el adiós a una leyenda que brilló bajo la sombra de Lionel Messi

Cristiano Ronaldo puso punto final a su trayectoria con la camiseta de la Selección de Portugal tras 23 años de carrera internacional. La decisión del atacante de 41 años se hizo pública a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un mensaje dirigido a los fanáticos e hinchas portugueses. El delantero se retira del combinado nacional como máximo goleador luso y el futbolista con más partidos jugados en la historia del fútbol de selecciones a nivel masculino.

La polémica que desató el fin de ciclo y el anuncio histórico

La despedida se dio en medio de un contexto de tensión con el seleccionador Jorge Jesus. El detonante de la relación ocurrió el pasado 27 de septiembre durante un partido contra Noruega en Oslo por la Nations League, donde CR7 se quedó en el banco de suplentes sin sumar minutos pese a haber calentado durante más de media hora. Previo al siguiente encuentro frente a Dinamarca, el cuerpo técnico le notificó que no sería titular y el jugador decidió abandonar la concentración.

Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús

Cristiano pidió disculpas pocos días después y recibió una sanción simbólica de un mes junto a una multa de 255 euros por parte de la Federación Portuguesa de Fútbol, que terminó incluyéndolo en la lista previa para los compromisos internacionales de noviembre ante Dinamarca y Gales. Sin embargo, el capitán prefirió anticiparse al anuncio de la convocatoria final y confirmó que no volvería a vestir la camiseta de su país.

Cristiano Ronaldo, leyenda del fútbol

"Llegó el día de devolver a todos la camiseta nº 7 de nuestra selección. Pongo fin a un camino que empezó en agosto de 2003 y que cambió mi vida para siempre", declaró el Bicho con un video. Tras confirmarse la noticia, el primer ministro portugués, Luís Montenegro, expresó públicamente su agradecimiento al señalar que lo realizado por el delantero en el equipo nacional “resonará por la eternidad”. La federación lusa también manifestó su intención de organizar un homenaje institucional a la altura de su trayectoria.

Los récords de una carrera marcada por los títulos continentales

El recorrido de Cristiano Ronaldo con la Selección absoluta de Portugal comenzó en agosto de 2003. A lo largo de más de dos décadas, CR7 representó a su país en seis ediciones de la Copa del Mundo y en múltiples certámenes continentales. Sus mayores conquistas se concretaron con la obtención de la Eurocopa 2016 en Francia, además de dos títulos de la Liga de Naciones de la UEFA logrados en las ediciones de 2019 y 2025, los tres únicos trofeos oficiales en la historia de la selección lusa.

Cristiano Ronaldo participó en todos los títulos de la Selección de Portugal absoluta

La final de la Eurocopa 2016 ante Francia en París se convirtió en un hito particular de su carrera. Cristiano tuvo que retirarse lesionado a los veinte minutos del primer tiempo entre lágrimas, viendo desde el banco cómo su compañero Éder marcaba el gol decisivo en la prórroga para asegurar el triunfo por 1-0. "Gané la Eurocopa 2016 y, para mí, es tan importante como el Mundial. Eso quedará para siempre", declaró alguna vez Cristiano.

Los 10 récords que inmortalizan a Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal

La cuenta pendiente en Mundiales

Durante el Mundial 2026, Cristiano Ronaldo alcanzó la marca de convertir al menos un gol en seis mundiales consecutivos, cifra inédita en el fútbol profesional masculino. No obstante, el torneo terminó de forma prematura para la selección de Portugal al caer eliminada en la instancia de octavos de final tras perder 1-0 ante España. Ese partido representó la última presentación del delantero en la máxima cita de selecciones, donde la escuadra lusa no logró avanzar a las rondas decisivas.

Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo 2026

Las participaciones en la Copa del Mundo reflejaron una clara brecha respecto de sus logros en clubes y en la Eurocopa. Su mejor actuación colectiva en un Mundial ocurrió en Alemania 2006, torneo en el que Portugal finalizó en la cuarta posición tras caer en semifinales. En las ediciones posteriores de 2010, 2018, 2022 y 2026, el equipo quedó eliminado en los octavos de final, mientras que en Brasil 2014 no superó la fase de grupos.

El debate histórico y el contraste de su trayectoria frente a Lionel Messi

La figura de Cristiano Ronaldo permaneció durante más de quince años en el centro del debate sobre el mejor futbolista del planeta, disputa sostenida principalmente con su contemporáneo Lionel Messi. El portugués construyó su estatus a través de una impresionante cosecha de goles, títulos colectivos e individuales, obteniendo cinco ediciones del Balón de Oro y ganando la Liga de Campeones en cinco oportunidades, la primera con el Manchester United en 2008 y las cuatro restantes con el Real Madrid.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

La comparación entre ambos astros sumó un elemento diferencial clave en el tramo final de sus carreras debido a los resultados alcanzados con sus respectivos seleccionados. Mientras Messi lideró a la Selección Argentina hacia el título en el Mundial de Qatar 2022 y comandó un ciclo histórico alrededor de su figura, Cristiano empezó a aislarse pese al marcado respeto demostrado por sus compañeros.

En el plano de los clubes, Cristiano mantiene registros de efectividad que lo posicionan como el gran artillero en la historia del fútbol. Con 985 goles oficiales en su carrera, Ronaldo es el futbolista con más tantos registrados en la historia. También lidera la tabla de goleadores en Champions League y dentro del fútbol absoluto de selecciones. Messi le pisa los talones con 937 tantos.

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Cristiano Ronaldo continuará con su actividad profesional en el fútbol de clubes defendiendo la camiseta del Al-Nassr de Arabia Saudita, institución a la que se incorporó en 2022 y con la que mantiene vínculo por un año más. Sus números finales con la Selección de Portugal registran 234 partidos oficiales jugados y 146 goles convertidos entre 2003 y 2026.