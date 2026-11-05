Los 10 récords que inmortalizan a Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal

El anuncio del retiro de Cristiano Ronaldo del seleccionado de Portugal, a los 41 años, pone fin a un ciclo legendario de 23 temporadas vistiendo la camiseta de su país. Desde su debut internacional en 2004 de la mano de José Romão, el delantero de Funchal construyó una carrera sin precedentes que redefinió los libros de historia del fútbol mundial.

Con un balance definitivo de 234 partidos disputados y 146 goles, la despedida del astro luso —que se dio tras una última convocatoria marcada por diferencias con el entrenador Jorge Jesús— deja una colección de marcas estadísticas que parecen inalcanzables para las próximas generaciones.

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal a los 41 años

Las 10 marcas históricas de CR7 con la camiseta de Portugal

A lo largo de su trayectoria internacional, el atacante no solo batió registros locales, sino que estableció hitos globales en las competencias más exigentes del planeta. A continuación, las diez marcas más destacadas que sostienen su legado:

Máximo goleador histórico del fútbol de selecciones masculinas: Lidera la tabla mundial con 146 conquistas. Máximo artillero en la historia de la Eurocopa: Registra 14 tantos en la fase final del certamen continental. Líder de gol en fases clasificatorias a la Eurocopa: Acumuló 39 anotaciones en etapas de clasificación europea. Top scorer en eliminatorias para la Copa del Mundo: Firmó 41 goles en la ruta previa hacia los Mundiales. Máximo anotador global en eliminatorias europeas: Suma 55 gritos combinando clasificaciones de Eurocopa y Copa del Mundo. Máximo artillero portugués en citas mundialistas: Es el jugador luso con más tantos en Mundiales, registrando nueve conquistas. RRecordman de hat-tricks internacionales: Posee la mayor cantidad de tripletes con un combinado nacional masculino, con 10 tripletes. Único en anotar en seis Mundiales distintos: Se convirtió en el primer futbolista de la historia en marcar al menos un gol en seis ediciones de la Copa del Mundo. Jugador con más presencias en la Eurocopa: Disputó un total de seis ediciones del torneo de selecciones de la UEFA. Pionero en el siglo de goles europeos: Fue el primer futbolista en alcanzar los 100 tantos con un seleccionado nacional en competencias de la UEFA.

Las conquistas colectivas que transformaron el fútbol portugués

El impacto de Cristiano Ronaldo en el seleccionado luso trascendió los logros individuales para traducirse en los trofeos más importantes de la historia de su país. El hito máximo llegó en la Eurocopa 2016 celebrada en Francia, donde Portugal derrotó al anfitrión en la final de París para alzar el primer gran título de su palmarés.

A este logro continental se sumaron dos consagraciones en la UEFA Nations League, coronadas en las ediciones de 2019 y 2025. La gran asignatura pendiente en su vitrina fue la Copa del Mundo: tras disputar 27 encuentros y festejar 11 goles a lo largo de sus participaciones mundialistas, su techo colectivo fueron las semifinales de Alemania 2006, cita en la que cayó por 1-0 ante la Francia de Zinedine Zidane. Con tres títulos oficiales y una huella estadística imborrable, el "Bicho" bajó el telón de una era irrepetible a los 41 años.

BP