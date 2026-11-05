El fútbol internacional cerró definitivamente una era dorada. Con el anuncio del retiro de Cristiano Ronaldo del seleccionado portugués —tras disputar su último compromiso frente a Croacia— y la reciente despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en el choque de octubre ante Benín, ambos astros colgaron los botines en el ámbito nacional.

La legendaria pulseada por el liderazgo de gol a nivel de selecciones llegó a su fin con el atacante luso en la cima del podio histórico tras firmar 146 tantos en 234 apariciones, superando los 126 festejos en 208 encuentros que registró el capitán rosarino.

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal a los 41 años

La tabla histórica de goleadores del fútbol internacional

La contienda estadística entre el portugués y el argentino reconfiguró la cúpula del fútbol mundial, desplazando a íconos de épocas pasadas. Tras la salida de ambas figuras del plano de selecciones, así se ubica la nómina de los máximos anotadores de la historia:

Cristiano Ronaldo (Portugal): 146 goles (234 partidos)

Lionel Messi (Argentina): 126 goles (208 partidos)

Ali Daei (Irán): 108 goles (148 partidos)

Sunil Chhetri (India): 95 goles (157 partidos)

Romelu Lukaku (Bélgica): 93 goles (132 partidos)

Mokhtar Dahari (Malasia): 89 goles (142 partidos)

Robert Lewandowski (Polonia): 89 goles (167 partidos)

Ali Mabkhout (EAU): 85 goles (115 partidos)

Harry Kane (Inglaterra): 85 goles (121 partidos)

Ferenc Puskás (Hungría): 84 goles (89 partidos)

El legado mundialista: récords que marcaron época

La rivalidad entre ambos traspasó las barreras de los certámenes continentales para alcanzar su punto máximo en las Copas del Mundo, donde ambos alcanzaron la marca de disputar seis ediciones mundialistas. En dicho escenario, las métricas reflejan matices propios de cada trayectoria:

Presencias y goless: Messi completó 34 compromisos ecuménicos con 21 gritos y 12 asistencias, logrando además igualar la marca histórica nacional de Guillermo Stábile al marcar 8 goles en una misma edición. Por su parte, Ronaldo registró 27 partidos, 11 goles y 2 asistencias, destacándose como el único futbolista capaz de convertir en seis Mundiales distintos.

Balances finales: En cuanto a resultados globales en la gran cita, el argentino sumó 23 victorias y tocó el cielo con las manos al alzarse con el título en Qatar 2022, mientras que el luso cosechó 11 triunfos, siendo las semifinales de Alemania 2006 su techo en la competencia.

Incidencia por minuto: En el balance global con sus selecciones, mientras Messi requirió un promedio de 89 minutos para incidir de manera directa en un gol (sumando sus 65 asistencias), el atacante de Funchal lo hizo cada 121 minutos (con 37 pases gol).

El duelo final por el trono del gol absoluto

Con la etapa de selecciones concluida para ambos, la batalla por convertirse en el máximo artillero en la historia general del fútbol continúa abierta en el tramo final de sus carreras a nivel de clubes.

Actualmente, Cristiano Ronaldo encabeza la tabla global con 979 goles y 261 asistencias en 1.338 partidos oficiales. Por su parte, Lionel Messi persigue la marca desde atrás con 932 anotaciones y 424 asistencias en 1.177 presentaciones, dejando abiertas las cifras definitivas de un duelo estadístico que difícilmente vuelva a repetirse.

BP