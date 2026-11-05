"Único": el elogio de Martín Liberman a Cristiano Ronaldo tras el retiro de la selección de Portugal

La decisión de Cristiano Ronaldo de poner fin a su histórico ciclo con la Selección de Portugal desató un tsunami de reacciones a nivel global. Entre las primeras figuras de los medios en pronunciarse destacó el periodista argentino Martín Liberman, quien volvió a hacer pública su admiración por el atacante dedicándole unas palabras de reconocimiento a través de sus plataformas digitales, definiéndolo de forma contundente como un futbolista "único".

El conductor deportivo, conocido históricamente por su férrea defensa de las cualidades de CR7 en el debate futbolístico, no tardó en expresarle su reconocimiento al capitán de 41 años una vez que se conoció la noticia de su despedida internacional.

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal a los 41 años

El mensaje de Liberman para Cristiano Ronaldo

A través de su cuenta oficial, Liberman compartió un texto cargado de elogios para destacar la dimensión de la trayectoria del atacante luso con la camiseta de su país.

"El día iba a llegar. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro anunció su retiro del seleccionado portugués. Se va el jugador más importante de su historia y el hombre que más veces representó a su país. Además es quien más goles hizo en el mundo (selecciones). Único", escribió el periodista argentino en una publicación dirigida al propio futbolista.

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Una relación periodística y personal de larga data

El vínculo entre el comunicador y el delantero no es nuevo y se remonta a mediados de 2017, cuando Liberman viajó a Europa para realizarle una entrevista exclusiva en la antesala de la final de la Liga de Campeones en Cardiff. Según ha revelado el propio conductor en diversas oportunidades, a partir de ese encuentro mantuvieron una comunicación fluida a través de mensajería privada, consolidando una cercanía poco habitual entre un periodista sudamericano y la estrella europea.

Las cifras de CR7 en Portugal

La despedida del "Bicho" cierra una etapa de 23 años con la escuadra lusa que comenzó en agosto de 2003, bajo la conducción técnica de Luiz Felipe Scolari. Desde aquel debut a los 18 años, el delantero acumuló registros imponentes: 234 presentaciones oficiales, 146 goles y 45 asistencias en 18.604 minutos en cancha, acompañados por 32 amonestaciones y tan solo una expulsión en toda su trayectoria con el seleccionado.

BP