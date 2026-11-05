Exigen suspender el Fútbol de España tras la trágica muerte del delantero Jesús de Miguel

El sindicato de futbolistas españoles (AFE) solicitó formalmente este jueves la suspensión total de la jornada profesional del fin de semana tras la trágica muerte del delantero Jesús de Miguel. El jugador del Tenerife, de 30 años, falleció el pasado martes a raíz de un severo impacto con el arquero Jesús Owono en pleno partido.

Comunicado AFE

"Los futbolistas han expresado su profunda tristeza ante esta pérdida y consideran que no se dan las condiciones psicológicas y humanas para afrontar la competición con normalidad", sostuvo el comunicado emitido por la AFE. Desde el organismo instaron a LaLiga y a la RFEF a mostrar la sensibilidad necesaria en este momento de luto.

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El conflicto del calendario y los partidos suspendidos

El gremio de futbolistas reconoció la complejidad logística de reprogramar los partidos en una agenda ajustada. No obstante, remarcaron que los valores y el bienestar de las personas deben prevalecer sobre las exigencias comerciales y los compromisos del calendario del fútbol profesional.

Jesús de Miguel

Por lo pronto, las autoridades ya resolvieron postergar los compromisos del Tenerife, el Andorra y el Castellón (exclub del atacante), además de varios cruces por la Copa del Rey y la Copa de la Reina. Sin embargo, la AFE mantiene la firme convicción de frenar la fecha completa.

NZ