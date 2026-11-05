Rodrigo De Paul reaccionó tras el ataque a mujeres trans en Palermo y lanzó un mensaje contra la violencia de género

En medio de la repercusión por su ausencia en la última nómina de la Selección Argentina para los próximos amistosos, Rodrigo De Paul utilizó sus plataformas digitales para sumar su voz frente a un hecho que causó conmoción social. El mediocampista se hizo eco del reciente ataque sufrido por un grupo de mujeres trans en el barrio porteño de Palermo y compartió contenidos orientados a visibilizar la violencia de género y la discriminación hacia la comunidad LGBT.

Sin agregar declaraciones escritas propias, el futbolista del seleccionado nacional decidió utilizar el alcance de su cuenta personal de Instagram para amplificar mensajes de concientización social, generando una fuerte repercusión entre sus seguidores.

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Entre los materiales audiovisuales difundidos por el jugador, uno de los videos hace foco en la gravedad del contexto actual al repasar las cifras oficiales de violencia extrema hacia las mujeres. La publicación remarca que octubre se convirtió en el mes con mayor registro de femicidios en lo que va del año, contabilizando 43 víctimas mortales en el país.

El segundo contenido compartido apunta directamente al público masculino, impulsando una llamada a la reflexión sobre el rol de los varones frente a las conductas violentas y la importancia de no ser espectadores pasivos ante situaciones de agresión o acoso.

Un gesto de visibilización en sus redes sociales

Si bien De Paul optó por no redactar un texto personal en la publicación, la difusión consecutiva de ambas piezas audiovisuales dejó en claro su postura de repudio ante la agresión ocurrida en Palermo y la violencia motivada por razones de género o identidad.

El gesto del volante cobró una notable dimensión pública, no solo por la magnitud de su plataforma y su rol como referente deportivo, sino también por producirse en un momento de alta exposición tras quedar al margen de la lista de convocados presentada por Lionel Scaloni.

BP