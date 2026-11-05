Leonardo Ponzio palpitó los mata-mata del Clausura y destacó la exigencia en River

River dio vuelta la página rápido. Luego del duro golpe sufrido en el Superclásico, el equipo conducido por Leonardo Ponzio se impuso por 2-0 frente a un descendido Aldosivi en el estadio José María Minella en el arranque de la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura.

Tras el partido, el entrenador Millonario analizó la actuación de sus dirigidos, remarcó la importancia de recuperar la confianza e hizo hincapié en la mentalidad que exige la institución para la etapa decisiva.

Ponzio comenzó su conferencia con un enfático reconocimiento para la parcialidad millonaria que copó la tribuna en La Feliz: "Agradecer a la gente. Un día jueves a las 3 de la tarde, que tengamos la cantidad de público que vino es historia pura de este club. Son ellos los que nos llevan al máximo".

River venció con esfuerzo al descendido Aldosivi y espera iniciar como local los Playoffs del Clausura

Leonardo Ponzio, director técnico de River

Sanar el golpe y mantener la valla invicta

Respecto al desarrollo del juego y la necesidad de reencontrarse con la victoria, el DT enfatizó el valor del aspecto psicológico para afrontar la recta final del certamen.

"Volver a encarar otro partido es todo cabeza. Está bueno volver a ganar. Contra un rival que ya estaba descendido teníamos la responsabilidad y lo pudimos llevar adelante", sostuvo.

Luego, agregó: "Volver a ganar te da confianza, podés corregir con ánimos positivos. Me pongo contento por el grupo y cómo se manejan. Lo que quiero, los jugadores me lo están dando. En River ganás y tenés que volver a ganar, no hay conformismo. Cualquier persona que tiene exigencia, si está bien de lo mental, después fluye todo. Cuando el grupo se acepta, para nosotros todo fluye".

El recuerdo del Superclásico y la situación de Arambarri

Consultado por la reciente caída en La Bombonera, el entrenador ofreció su mirada: "El análisis fue difícil, pero mantuvimos casi 80 minutos sin que nos metan un gol. Creo que podría haber sido peor, el rival no nos exigió mucho".

También aseguró que River debe mejorar con respecto a todo el trabajo que está haciendo y que, al fin y al cabo, "lo importante es seguir ganando y terminar coronando".

Por otro lado, al ser consultado sobre la poca participación del volante Mauro Arambarri y su suplencia en el cruce ante Boca, Ponzio explicó: "Arambarri siempre jugó poco, viene de un fútbol europeo que es distinto al nuestro, aunque tiene la capacidad de jugar. El otro día decidí por otros".

La ilusión de pelear el campeonato

De cara a los cruces de playoffs que definirán al campeón del Torneo Clausura, el director técnico de Núñez avisó que la propuesta del equipo mantendrá la ambición histórica de la institución.

"¿Los argumentos para ganar el Clausura? Vamos a ir a buscar ganar todos los partidos, generar juego, ir a buscarlo. Por nuestra historia nunca nos podemos bajar de ir a buscar un campeonato", concluyó.

FMZ