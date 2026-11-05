Durísima sanción para Gonzalo Montiel: tres fechas de suspensión y River apelará

Lo que en Núñez se esperaba como un escenario complejo terminó por confirmarse este jueves con la publicación del boletín oficial del Tribunal de Disciplina de la AFA: por su expulsión en el Superclásico frente a Boca, Gonzalo Montiel recibió una dura sanción de tres fechas de suspensión.

Como era de esperarse, este medida encendió aún más la bronca puertas adentro de River y profundizará la tensión en la relación con el ente que rige el fútbol argentino.

River venció con esfuerzo al descendido Aldosivi y espera iniciar como local los Playoffs del Clausura

El fallo del organismo recayó sobre el lateral derecho campeón del mundo a raíz de la infracción sobre Lautaro Blanco, explicada en el informe arbitral como "juego brusco grave".

Con esta penalización, el defensor ya cumplió la primera jornada en la victoria ante Aldosivi en Mar del Plata, pero se perderá los octavos de final del Torneo Clausura y también un hipotético cruce de cuartos, salvo que prospere el recurso que la institución millonaria presentará formalmente en las próximas horas para apelar la medida.

Un fallo sin antecedentes en el torneo

La indignación en el cuerpo técnico comandado por Leonardo Ponzio y en la dirigencia se sustenta en el carácter excepcional de la pena.

En lo que va del Torneo Clausura, el Tribunal de Disciplina nunca había aplicado una sanción de tres partidos por faltas de este tipo: de las otras 11 tarjetas rojas registradas por el mismo motivo a lo largo del campeonato, tres recibieron solo un partido de suspensión y las restantes ocho debieron purgar dos.

Gonzalo Montiel

Asimismo, en el seno del club molestó el fuerte contraste de criterios con jugadas similares ocurridas durante el mismo partido en La Bombonera, remarcando que situaciones equivalentes sobre futbolistas Millonarios no derivaron en idénticas consecuencias disciplinarias.

Ante este panorama, la dirigencia de River avanzará con la apelación amparándose en el artículo 13.1 (referido al juego brusco grave) y en el artículo 7 del reglamento, buscando atenuar el castigo.

FMZ