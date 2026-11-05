Con un guiño a Boca, Franco Colapinto presentó el casco que lucirá en el GP de Brasil

La marea argentina que desembarcó en San Pablo para acompañar a Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 tendrá un incentivo visual extra: el piloto argentino reveló el diseño exclusivo del casco que utilizará este fin de semana, con un claro tributo al club de sus amores: Boca.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el argentino oriundo de Pilar dio a conocer su casco y explicó, uno por uno, los detalles del mismo.

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Franco Colapinto junto al casco que lucirá en el GP de Brasil

El mismo destaca por un azul marino predominante cruzado por una ancha franja en tono amarillo. No obstante, el rasgo distintivo que enloqueció a los fanáticos xeneizes se encuentra en la parte superior: la tipografía del nombre y el número 43 réplica el formato utilizado históricamente en los dorsales de la camiseta bostera.

Los detalles del diseño explicados por el propio Colapinto

Además de los parches de sus patrocinadores principales y los motivos patrios, como la bandera argentina en los laterales y el Sol de Mayo en la nuca, el casco fue pensado para combinar a la perfección con la indumentaria especial que la escudería Alpine preparó para la cita brasilera.

Tanto Colapinto como su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, vestirán buzos predominantemente amarillos con detalles azules debido a un acuerdo comercial de la estructura de Enstone.

"Me representa un poco a mí. Boquita, Mercado Libre, mis sponsors... es un casco muy especial. Combina muy bien con el buzo que vamos a usar este fin de semana", explicó el chico de 23 años.

Con la soltura que lo caracteriza, el bonaerense agregó: "Tiene el sol de Argentina, la bandera, unas letras especiales y el número bien a lo Boca. Espero que les guste y que traiga suerte y velocidad. Vamos a tratar de tener un gran fin de semana".

Por último, Colapinto le dedicó un sentido mensaje a todos sus fanáticos: "Sé que hay muchos que me bancan, que vienen desde muy lejos y que hacen un esfuerzo muy grande por estar acá para apoyarme. Vamos por un gran fin de semana".

Horarios del GP de Brasil

Viernes 6 de noviembre

Prácticas Libres 1: 12.30

Prácticas Libres 2: 16.00

Sábado 7 de noviembre

Prácticas Libres 3: 11.30

Clasificación: 15.00

Domingo 8 de noviembre

Carrera: 14.00

FMZ