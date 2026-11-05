Este fin de semana en San Pablo se llevará a cabo la fecha 20 del Campeonato Mundial de F1 en el Autódromo José Carlos Pace, un circuito desafiante que, por sus características, siempre garantiza un gran espectáculo. Las exigencias del trazado (cambios de velocidad y elevación), lo abrasivo del asfalto y la dificultad para recargar la batería, además de la imprevisibilidad del clima, sacarán a relucir las fortalezas y debilidades de los equipos.

Cómo es el circuito

El Autódromo José Carlos Pace en San Pablo, Brasil, se encuentra a 750 m sobre el nivel del mar. Conocido como ‘Interlagos’, es uno de los más desafiantes del calendario que llevará al límite a los coches y pondrá en aprietos a los ingenieros para hallar una configuración que se adapte al trazado, una combinación de curvas de alta, media y baja velocidad. Tampoco será fácil la recuperación de energía, puesto que se va a fondo en el 58% de la vuelta y los puntos de frenada no serán suficientes para cargar la batería, por lo que tendrán que recurrir al Superclipping.

Trazado Interlagos

Con 4.3 km y 15 curvas, es uno de los más cortos después de Mónaco. Es veloz, técnico y la variedad de curvas (rápidas, lentas, enlazadas como la ‘S’ de Senna) con cambios de elevación (43 m) someterá a los coches a una exigencia extrema. En el primer sector, tras la escalada de la recta principal, la curva 1 es en bajada con una fuerte frenada; el segundo sector es revirado (curva y contracurva) y el último es una sucesión de curvas a fondo. Velocidad, equilibrio aerodinámico y agarre serán la clave para una carrera a 71 vueltas, en la que se corre en sentido antihorario.

La Aero Activa se habilitará en la recta principal y la recta Oposta (entre las curvas 3 y 4), donde las velocidades podrían superar los 350 km/h, sobre un asfalto bastante abrasivo. Pirelli llevará la gama blanda de compuestos C3, C4 y C5 para fomentar cambios de estrategia, por lo que algunos equipos podrían ir a una sola parada dependiendo del nivel de desgaste de los neumáticos y la gestión que hagan los pilotos. El pitlane es de circulación rápida (80 km/h) y una detención puede tomar 22 segundos.

Gran Premio de Brasil 2025

El clima será un factor a tener en cuenta. En San Pablo la lluvia es una constante y hay previsión del 80% para el sábado, a la hora de la clasificación. Los equipos dispondrán de neumáticos para lluvia: Full wet (banda azul) para lluvia intensa e Intermedios (banda verde) para piso mojado. La probabilidad de ingreso del SafetyCar es alta, del 71%.

Breve historia del circuito

El circuito llamado Interlagos, debido a que está construido entre dos lagos artificiales (Guarapiranga y el Billings), cambió su denominación a José Carlos Pace en homenaje al piloto brasileño ganador del GP de Brasil en 1975, fallecido en un accidente aéreo en 1977. Inaugurado en 1972, la primera carrera oficial se realizó en 1973, en la que ganó el piloto local Emerson Fittipaldi, bicampeón de F1, y sólo se suspendió en 2020 por la pandemia. Las malas condiciones del circuito y la falta de inversión llevaron al GP a Jacarepaguá, un moderno circuito en Río de Janeiro, en 1981, pero en 1990 se volvió a correr en Interlagos.

Mural de Ayrton Senna en Intergalos

El trazado original de casi 8 km se redujo a 4.3 km en 1990 y en la remodelación se agregaron las curvas enlazadas, la ‘S’ de Senna, que el mismo piloto diseñó. Además de F1, corren otras categorías: MotoGP, Stock Car Brasil, Fórmula Truck y las 1000 Millas Brasileñas. En 1996 se corrió el Deutsche Tourenwagen Meisterschaft, en 2010 el Campeonato Mundial de GT1, entre 2012 y 2014 el Campeonato Mundial de Resistencia y en 2024 las 6 Horas de São Paulo. Entre las características del circuito, además de la trepada de 43 m, destaca el enorme mural de Ayrton Senna en el paddock, hecho por el muralista Eduardo Kobra, y la increíble escultura de 3.5 m de alto (en aluminio pulido) que realizó su sobrina Paula Senna Lalli (Lalalli), que mira hacia la recta principal, a la que llamaron ‘Nosso Senna’ (Nuestro Senna).

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Brasil tuvo 3 campeones mundiales: Emerson Fittipaldi (1972-1974), Nelson Piquet (1981-1983-1987) y Ayrton Senna (1988-1990-1991). Los pilotos locales que más ganaron en Brasil: Emerson Fittipaldi (1973-1974), Carlos Pace (1975), Nelson Piquet en Jacarepaguá (1983-1986), Ayrton Senna (1991-1993) y Felipe Massa (2006-2008). La vuelta rápida es de Valtteri Bottas, 1:10.540 en 2018 con el W08 de Mercedes, y McLaren es el equipo más ganador, con 12 victorias. Alain Prost, ex piloto de F1, ganó 6 veces.

Qué pasó en 2025

La temporada pasada Franco Colapinto fue renovado como titular en Alpine. Gabriel Bortoleto, piloto local, protagonizó un impactante accidente en la Sprint y el domingo tuvo que abandonar tras un contacto con otro piloto. Lando Norris (McLaren) completó un fin de semana perfecto, quedándose con las dos victorias (Sprint y GP) en un fin de semana muy accidentado, con una increíble remontada de Max Verstappen.

FP1. Carlos Sainz no participó por un malestar físico, Yuki Tsunoda se fue contra el muro (golpe tangencial) y Lewis Hamilton hizo un doble trompo tras perder el control del SF25. Lideró Lando Norris (1:09.975), seguido por Oscar Piastri y Nico Hulkenberg.

Gran Premio de Brasil 2025

SQ1/12 minutos. La primera tanda clasificatoria para la Sprint transcurrió sin incidentes. Lideró Lando Norris (1:09.627), seguido por Max Verstappen y Fernando Alonso, que sorprendió con el buen rendimiento del AMR25. Eliminados: Colapinto, Lawson, Tsunoda, Ocon y Sainz.

SQ2/10 minutos. Alonso marcó el mejor registro y Leclerc provocó una bandera amarilla que le arruinó la vuelta a Hamilton y Verstappen, luego de quedar atravesado en la pista. Lideró Fernando Alonso (1:09.330), seguido por Lando Norris y Oscar Piastri. Eliminados: Hamilton, Albon, Gasly, Bortoleto y Bearman.

SQ3/8 minutos. Sin problemas, tras haber liderado la FP1 y SQ1, Norris quedó al frente de la tanda. Poleman Sprint Lando Norris (1:09.243). Completaron el Top 10: Antonelli, Piastri, Russell, Alonso, Verstappen, Stroll, Leclerc, Hadjar y Hulkenberg.

Sprint

La temperatura había bajado más de lo habitual (20°C ambiente y 25°C en pista), hubo ráfagas de viento y quedó agua en la pista por la lluvia de la noche anterior. Carlos Sainz y Yuki Tsunoda salieron desde el pitlane por violar el parque cerrado (cambio de set up).

En el giro 24, Lando Norris cruzó la meta en primer lugar, seguido por Kimi Antonelli y George Russell. Completaron el Top 8 (los que sumaron puntos): Max Verstappen, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Pierre Gasly.

Accidente de Gabriel Bortoleto

En el arranque, Norris movió bien, Verstappen y Hamilton ganaron posiciones y, más atrás, un incidente entre Bearman y Lawson terminó con una sanción para el piloto de Haas. Piastri, Hulkenberg y Colapinto se despistaron y terminaron en el muro, provocando una Bandera Roja para retirar los coches. Hulkenberg pudo seguir luego de cambiar la trompa en el box. En el último giro, Gabriel Bortoleto protagonizó un brutal accidente al intentar adelantar a Lance Stroll. El Sauber del brasileño tocó el Aston Martin, hizo un trompo y golpeó las defensas con tal fuerza que salió despedido hacia el otro lado, con un segundo impacto calculado en 54g; el coche quedó destruido, pero el piloto salió ileso.

Clasificación para el GP

Terminada la Sprint, se abrió el parque cerrado para que hicieran ajustes mínimos en los coches para la clasificación. Franco Colapinto, que no aprobó los cambios, dijo a ESPN: “Creo que tenemos un auto competitivo, pero cambiar cosas en el auto antes de una clasificación no es bueno. Pierre ayer mostró que el auto está bien…”.

Q1/18 minutos. Red Bull hizo cambios en el RB21 de Verstappen que no funcionaron y lo dejaron fuera de la Q2. Lideró Norris (1:09.658), seguido por Pierre Gasly y Oliver Bearman. Eliminados: Verstappen, Ocon, Colapinto, Tsunoda y Bortoleto.

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Q2/15 minutos. Volvió a liderar Norris (1:09.616), mejorando su propio tiempo, seguido por Oliver Bearman y Kimi Antonelli, dos rookies que mostraron consistencia todo el fin de semana. Eliminados: Alonso, Albon, Hamilton, Stroll y Sainz.

Q3/12 minutos. Norris, que había liderado las dos tandas anteriores, logró el mejor registro en la Q3. Poleman Lando Norris (1:09.511), seguido por Antonelli y Leclerc. Completaron el Top 10: Piastri, Hadjar, Russell, Lawson, Bearman, Gasly y Hulkenberg.

La carrera

Lando Norris y McLaren cerraron un fin de semana perfecto en Brasil: Norris como líder del campeonato de pilotos y McLaren a la cabeza en Constructores. El podio del GP de Brasil 2025 fue para Lando Norris, Kimi Antonelli y Max Verstappen, que tras una espectacular remontada se ubicó 3°. El neerlandés había salido del fondo luego de que Red Bull violara el parque cerrado para cambiar componentes en la Unidad de potencia, tras quedar fuera de la Q2.

Franco Colapinto, recién renovado, no pudo llegar a los puntos, complicado con la estrategia y una parada de 5.4 segundos (la estándar es 2.3). Mientras tanto, en el box Ferrari reinaba un clima tenso: John Elkann, presidente de Scuderia Ferrari, agravió a sus pilotos en sus declaraciones tras haber caído un puesto en la tabla de Constructores. Verstappen fue elegido Piloto del Día y Alex Albon, que no sumó, se quedó con el récord de vuelta.3

Gran Premio de Brasil 2025

Las primeras vueltas del GP de Brasil fueron bastante caóticas. Gabriel Bortoleto, que ya había tenido un accidente en la Sprint, tuvo que abandonar luego de un toque con el Aston Martin de Lance Stroll, y los fans se quedaron sin el piloto local. En tanto, el canadiense tuvo otro contacto con Yuki Tsunoda, que lo dejó al revés en la pista. Lewis Hamilton también recibió un golpe del Williams de Carlos Sainz. Por el impacto también resultó dañado, de rebote, el Alpine de Franco Colapinto, por lo que Sainz recibió una sanción y puntos en la Superlicencia.

A Oscar Piastri no le fue mejor. El piloto de McLaren, que intentaba ganar la posición de Kimi Antonelli, se dio cuenta de que iban a colisionar, frenó y bloqueó. El coche de Piastri se fue contra el de Antonelli, que golpeó a Charles Leclerc provocándole daños por los que tuvo que abandonar (rueda delantera izquierda y suspensión), y como si algo faltara, Verstappen pinchó al pasar sobre los desechos y tuvo que ir al box. Piastri recibió 10 segundos.

Gran Premio de Brasil 2025

Para el giro 25 comenzaron las detenciones. Tsunoda cumplió con la sanción en el pitstop, pero un mecánico tocó una rueda antes de tiempo y recibió otra. La punta cambiaba conforme hacían las detenciones y, en el giro 39, tras la parada, retiraron el coche de Hamilton, que no podía seguir por los daños del impacto con Sainz. Faltando unas vueltas para terminar, Norris, que iba con neumáticos frescos, recuperó la punta tras la detención de Verstappen y la conservó hasta el final, mientras Verstappen se ubicaba 3°, detrás de Antonelli.

Colapinto renovado, pero sin puntos

Brasil 2025 fue especial para Franco Colapinto. Mientras la F1 promocionaba el GP con su imagen junto a la de Gabriel Bortoleto (piloto local) y Lewis Hamilton, Alpine posteaba: "07-11-25 ¿aprendieron a sumar?", una pista sobre su renovación, puesto que la sumatoria de las cifras daba 43 (el dorsal del piloto argentino), con el anuncio de que llegaría el día 7, tras culminar las gestiones entre Flavio Briatore, responsable del equipo, y María Catarineu y Jamie Campell, managers del piloto argentino. Hubo festejos en el box con su familia y Juan Cruz Alvarez, ex piloto y analista deportivo, que lo acompañó el fin de semana.

Franco Colapinto

Como contrapartida, al terminar la carrera, Alpine volvió a postear ‘Point 0 - Points 2’ con las imágenes de los coches de Colapinto y Gasly, resaltando los malos resultados del piloto argentino, que no había logrado llegar a los puntos, lo que enfureció a sus fans desatando una ola de críticas hacia Briatore y el equipo. ¿Por qué lo hizo Alpine? Para muchos, un ardid publicitario para atraer más gente al sitio oficial, que terminó siendo agraviante para el piloto, a quien acababan de renovar.

GP de Brasil: Horarios para Argentina

Viernes 06

FP1 12:30

FP2 16:00

Sábado 07

FP3 11:30

Clasificación 15:00

Domingo 08

Carrera 14:00