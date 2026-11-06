Ramón Díaz y su hijo Emiliano nunca estuvieron tan cerca de volver al club luego de su salida en 2014 y tras más de 12 años sin dirigir en Argentina. Pero Leonardo Ponzio, Enzo Francescoli y algunos sectores de poder de River creen que aún queda una bala más para que en 2027 siga el proyecto Ponzio con otro cuerpo técnico que incluya a glorias de la era Gallardo. Para que esas posibilidades tengan vida, Ponzio y los líderes de este plantel deben lograr lo que no pudieron en todo este último tiempo: jugar bien, dar espectáculo y sobre todo salir campeón para entrar a la Libertadores.

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También para que el proyecto de fútbol de Stefano Di Carlo siga el plan original, el contexto cambió muchísimo al punto de convertir a Ramón Díaz en un candidato ineludible e inevitable cuando su regreso parecía tener el mismo destino que el de todos estos años, el de lo imposible. Porque ni Ramón, ni Emiliano sospecharon a mediados de este año que sus nombres dejarían de estar prohibidos.

Leo Ponzio y Ramón Díaz

El apoyo reciente en los medios de Di Carlo para la continuidad de Ponzio para los playoff y para hacer evaluaciones a fin de año, calmaron las aguas de este asunto y dejaron de lado una posibilidad que fue cierta en especial tras la derrota con Huracán. Pero River no quería pensar el escenario de tener 5 entrenadores en una temporada y aquel gran partido contra Belgrano puso en pausa la vuelta de Ramón que se activó con la derrota en La Bombonera.

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El Riojano sabe que esta es su última oportunidad de cumplir su sueño de terminar su carrera como DT en el lugar donde la empezó, River, y dejar el legado con su hijo en el banco de suplentes. Por eso no quería esperar hasta fin de año y estaba dispuesto a ir al predio de Ezeiza esta misma semana y envió el mensaje que tenía todo listo para asumir en los playoff. Teme, y con razón, que el contexto cambie demasiado y que los sectores que no creen en que él sea la solución convenzan a Di Carlo.

La historia se va a seguir escribiendo, en River hay gente que sigue soñando con que estos jugadores de tanta calidad exploten y puedan ser lo que deben ser, y que en 2027 puedan sumarse Enzo Pérez, Jony Maidana y otras glorias del club para darle una mano a Ponzio. Habrá que ver si aquella idea tiene tiempo o si ya no hay vuelta atrás y, por más que el equipo salga campeón y juegue la Libertadores, este equipo de estrellas tendrá como DT a Ramón Díaz.