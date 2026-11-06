Kozo Tashima, presidente honorario de la Federación Japonesa de Fútbol (JFA), anunció este jueves su decisión de competir contra Gianni Infantino en las elecciones presidenciales de la FIFA que se celebrarán el 18 de marzo de 2027 en Rabat.

El dirigente de 68 años se transformó de esta manera en la segunda figura internacional que decide desafiar la gestión de Infantino, sumándose al exdefensor del Tottenham y de la selección suiza, Ramón Vega, quien ya había manifestado sus intenciones de competir por la conducción del fútbol mundial.

Kozo Tashima

Tashima, cuya candidatura es notablemente más sólida que la de Vega, formalizó su postulación con el aval institucional de la federación de su país. "Con el pleno apoyo de la JFA, decidí presentar mi candidatura a la elección presidencial de la FIFA", expresó el directivo mediante un comunicado.

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La decisión del dirigente asiático busca introducir competencia de cara a una elección que parecía perfilarse sin oposición firme. Infantino, de 56 años y al mando de FIFA desde 2016, mantiene el favoritismo tras sumar el respaldo formal de la Confederación Asiática de Fútbol el mes pasado, un paso clave que consolida su influencia entre las asociaciones miembro. La fecha límite reglamentaria para el registro oficial de las candidaturas caduca el próximo 18 de noviembre.

Kozo Tashima: formación alemana y “la integridad del deporte” sobre todo

Tashima construyó su trayectoria institucional tras formarse profesionalmente en la Universidad Alemana del Deporte en Colonia. Según relató sobre aquella etapa en la década de 1980, la instrucción técnica germana le generó un "profundo impacto" debido a su nivel de sistematización científica frente a las estructuras asiáticas de la época.

Kozo Tashima

Su plataforma electoral pone el foco en la necesidad de “preservar los valores éticos en la administración del deporte”. Tashima afirmó que tomó la determinación de participar al considerar que "en esta era de negocios y dinero, el deporte debe mantener firmemente su integridad".

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Durante su paso por la gestión pública y deportiva en Japón, ocupó la presidencia de la JFA entre 2016 y 2024, además de integrar el Consejo directivo de la FIFA y el comité ejecutivo de la AFC. Su carrera directiva estuvo marcada por decisiones drásticas, como el despido del entrenador bosnio Vahid Halilhodzic dos meses antes del Mundial de Rusia 2018.

Los dardos de Tashima a Infantino

El candidato japonés manifestó públicamente su malestar con decisiones recientes tomadas por la FIFA de Infantino, entre las que citó la quita de sanción al jugador estadounidense Folarin Balogun tras una intervención del presidente Donald Trump y las trabas en los permisos de viaje impuestos a la delegación de Irán.

"Lo peor que podría pasar es que Infantino continúe sin una elección", sentenció Tashima en rueda de prensa. Asimismo, remarcó: "Siento que esto representa una prueba para determinar si la FIFA posee la capacidad de autolimpiarse".

Gianni Infantino

El candidato explicó que su campaña no tiene una urgencia meramente electoral: "No se trata de ganar o perder. Lo que importa es compartir con el mundo la integridad que el fútbol japonés construyó a lo largo de los años".

Infantino aseguró anteriormente que cuenta con la adhesión de la "gran, gran mayoría" de las federaciones afiliadas y desestimó los cuestionamientos que surgieron tras los proyectos de sociedades comerciales con inversores privados. El Congreso de la FIFA decidirá a su nuevo presidente el próximo 18 de marzo de 2027 en Rabat.

NZ