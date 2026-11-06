Racing cerró el año de la peor manera: perdió 2-0 ante Barracas Central

Racing puso punto final a su participación en la temporada oficial con una pálida imagen. En el marco de la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, la Academia perdió 2-0 ante Barracas Central en el estadio Claudio Chiqui Tapia y cerró el año deportivo con un duro traspié de visitante.

El conjunto de Avellaneda, que transitaba el tramo final del certamen sin objetivos de peso en el horizonte inmediato, sufrió la efectividad de un rival que jugaba por necesidades concretas.

Tras un desarrollo disputado en la primera mitad, el local rompió el cero sobre el cierre del período inicial: a los 42 minutos, Nicolás Orsini aprovechó su oportunidad dentro del área para estampar el 1-0 parcial.

En el complemento, los intentos del elenco de Avellaneda por adelantarse en el terreno carecieron de la profundidad necesaria. Pese a las variantes tácticas dispuestas desde el banco, Racing chocó sistemáticamente contra la última línea rival y las intervenciones del arquero Juan Espínola.

Cuando el reloj marcaba los 31 minutos del segundo tiempo, Norberto Briasco capitalizó una jugada de ataque para estampar el definitivo 2-0, sentenciando por completo el partido.

Con este triunfo, el Guapo celebró y mucho: aseguró su pasaje a los octavos de final del Clausura. Para Racing, en cambio, la derrota consuma un cierre de año para el olvido.

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NZ / FMZ