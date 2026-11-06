Independiente vs Deportivo Riestra: seguí el partido en vivo

La acción de viernes continúa con un partido fundamental en Avellaneda. Desde las 19:15 horas, Independiente se enfrenta a Deportivo Riestra por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura.

El Rojo depende de sí mismo para clasificar a los playoffs: necesita ganar su partido para asegurarse un lugar en los octavos de final. En simultáneo, jugarán San Lorenzo y Unión, que corren con desventaja, pero todavía mantienen la ilusión de conseguir la clasificación.

Por su parte, Deportivo Riestra disputa el último partido de su año. El equipo, conocido por su vínculo con la famosa bebida energética, llega tras asegurarse la permanencia en Primera División, luego de que la derrota de Aldosivi ante Racing condenara al Tiburón a jugar en la Primera Nacional la próxima temporada.

Primer tiempo:

Mateo Pérez Cursi puso el 1-0 para Independiente

Estadísticas y Minuto a Minuto:

FMZ