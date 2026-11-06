Torneo Clausura 2026: clasificados, eliminados y cruces de playoffs

La fecha 16 del Torneo Clausura ingresó en su etapa decisiva y la tabla de posiciones ya perfila el destino de la mayoría de los equipos. La jornada de definición dejó certezas absolutas en ambos lados de la clasificación, marcando quiénes pelearán por la corona en la etapa de playoffs y quiénes le dijeron adiós a la temporada.

A la espera del cierre total de la fecha regular durante el fin de semana, la radiografía del certamen refleja quiénes aseguraron su lugar, quiénes quedaron al margen y quiénes aguardan por las últimas plazas disponibles.

La pelota oficial del Torneo Clausura 2026

Fecha 16 del Torneo Clausura: resultados, posiciones y cómo ver los partidos de la definición

Los clasificados a la fase final

Hasta el momento, 14 instituciones de 16 cupos disponibles sellaron de manera oficial su pasaje a los octavos de final del Torneo Clausura:

Zona A: Instituto, Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Defensa y Justicia, Lanús, Independiente, Newell's Old Boys y Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Zona B: Rosario Central, Argentinos Juniors, Gimnasia y Esgrima La Plata, River Plate, Barracas Central y Belgrano.

Los eliminados del Torneo Clausura

En la vereda opuesta, un nutrido grupo de equipos quedó sin chances matemáticas de avanzar y cerró su participación oficial en el certamen:

Zona A: San Lorenzo, Unión de Santa Fe, Platense, Estudiantes de La Plata, Talleres de Córdoba, Deportivo Riestra y Central Córdoba (SdE).

Zona B: Racing Club, Tigre, Banfield, Estudiantes de Río Cuarto, Aldosivi y Atlético Tucumán.

En duda: los que aún pelean por entrar

Con la Zona A completamente definida en sus ocho boletos, la atención se traslada a la Zona B, donde cuatro clubes mantienen vivas sus aspiraciones y buscan quedarse con los últimos dos cupos vacantes hacia octavos de final: Sarmiento de Junín, Independiente Rivadavia y Huracán.

Cuadro parcial de los octavos de final

De mantenerse las posiciones actuales, los mano a mano de octavos de final, previstos para disputarse el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, quedarían conformados de la siguiente manera:

Parte izquierda del cuadro:

Instituto (1° A) vs. Sarmiento (8° B)

River (4° B) vs. Lanús (5° A)

Argentinos Juniors (2° B) vs. Newell's (7° A)

Vélez (3° A) vs. Belgrano (6° B)

Parte derecha del cuadro:

Rosario Central (1° B) vs. Gimnasia (Mendoza) (8° A)

Defensa y Justicia (4° A) vs. Barracas Central (5° B)

Boca (2° A) vs. Independiente Rivadavia (7° B)

Gimnasia (LP) (3° B) vs. Independiente (6° A)

FMZ