San Lorenzo perdió 2-0 ante Platense en el Bidegain y quedó eliminado del Torneo Clausura

Una noche para el completo olvido vivió San Lorenzo en el estadio Pedro Bidegain. En el marco de la última fecha de la Zona A del Torneo Clausura, el conjunto de Boedo perdió 2-0 ante Platense y no solo se despidió de cualquier aspiración de clasificar a los playoffs, sino que además consumó un cierre de temporada sin plazas para las copas internacionales.

El trámite comenzó cuesta arriba para el local. Cuando se jugaban 21 minutos de la etapa inicial, un error defensivo y un blooper en la salida del arquero José Devecchi le permitieron a Víctor Cuesta aparecer libre de marcas para conectar de cabeza y estampar el 1-0 parcial a favor del Calamar.

Ya en el segundo tiempo, el panorama del Ciclón se oscureció por completo. A los 7 minutos, Nicolás Retamar capitalizó una asistencia de Juan Gauto para estirar la diferencia a 2-0, desatando la frustración en las tribunas del Bajo Flores.

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Para colmo de males, el equipo local sumó desgracias con la lesión de Facundo Farías, quien debió retirarse entre lágrimas, y la expulsión por doble amarilla de Guzmán Corujo a los 28 minutos.

Pese a los intentos postreros de Thiago Perugini y Alexis Cuello, y a un tanto anulado a la visita vía VAR sobre el cierre, el marcador no se modificó.

Con este resultado, San Lorenzo concluye la fase regular en la undécima posición con 19 unidades, relegado en el certamen local y sin margen para maquillar un año sumamente irregular que lo deja fuera de toda competencia continental.

San Lorenzo afrontará un 2027 sin copas internacionales

La dura derrota ante Platense en el Pedro Bidegain no solo selló el fin del camino en el Torneo Clausura, sino que liquidó cualquier aspiración continental para el próximo año.

San Lorenzo no tendrá acción internacional en 2027

Al quedar relegado en el 17° lugar de la Tabla Anual con 41 puntos, el Ciclón finalizó a seis puestos de distancia de la novena plaza, el último cupo que otorga la clasificación a la Copa Sudamericana, y quedó oficialmente eliminado de disputar cualquier trofeo internacional de cara a la temporada 2027.

FMZ