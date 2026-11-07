Llegó uno de los días más esperados para el hincha de Boca. A partir de las 17:30 horas de este sábado, el Xeneize recibe a Defensa y Justicia en busca de los tres puntos que le permitan volver a consagrarse campeón del fútbol argentino después de cuatro años.

Con el envión anímico que significó haberse quedado con el Superclásico en este mismo escenario, el equipo de Rodolfo Arruabarrena buscará ser el flamante Campeón de Liga. Por su parte, el siempre peligroso Halcón de Florencio Varela llega al templo de la Ribera con la firme intención de cortar con cualquier fiesta local y asegurar su propia plaza internacional en un cierre de torneo apasionante.

Desde La Bombonera, el partido será dirigido por Sebastián Zunino y se podrá ver en vivo a través de las señales televisivas de ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Cómo llega Boca

El Xeneize atraviesa su mejor momento de la temporada en términos de temple y efectividad. La victoria 1-0 sobre River el domingo pasado cargó de combustible el tanque emocional de un plantel que supo sufrir y golpear en los momentos justos. Con el gol de Lautaro Di Lollo, Boca trepó a los 30 puntos en el torneo y alcanzó la cima de la Tabla Anual con 60 unidades.

El Vasco Arruabarrena no planea grandes rotaciones, ya que entiende que la exigencia del partido ante el conjunto de Florencio Varela demanda poner lo mejor a disposición.

Boca Juniors

Miguel Merentiel vuelve a la titularidad en el frente de ataque, siendo abastecido por el retornado Leandro Paredes, eje indiscutido del mediocampo.

La buena noticia para la Ribera pasa por el regreso de Tomás Aranda, quien recibió el alta médica tras dejar atrás una fractura en el peroné de la pierna derecha sufrida a finales de agosto. El 10 de Boca integrará el banco de suplentes.

Cómo llega Defensa y Justicia

El Halcón llega a La Bombonera tras igualar 1-1 como visitante frente a Independiente en el Libertadores de América. Con 28 unidades en la Zona A, los de Varela pelean por terminar entre los cuatro mejores de su grupo para encarar los cuartos de final con la ventaja de ser local. Además, si ganan, se meterán en zona de Copa Sudamericana.

Defensa y Justicia

El conjunto dirigido por Julio Vaccari ha demostrado una identidad de juego consolidada, apoyada en la intensidad, las transiciones rápidas y el aprovechamiento de la pelota parada.

Entre los nombres a seguir en la visita destaca el mediocampista David Barbona, y el experimentado Leandro Fernández, autor del tanto ante el Rojo.

Boca vs Defensa y Justicia: las posibles formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Leonel Flores o Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Demian Domínguez, David Martínez, Damián Fernández, Valentín Loza; César Pérez, Santiago Sosa, Jeremías Lucco, David Barbona; Juan Gutiérrez y Leandro Fernández.

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FMZ