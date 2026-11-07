La sequía que Boca busca romper en La Bombonera y las particularidades de su último título

Boca afronta un duelo decisivo este sábado desde las 17:30 ante Defensa y Justicia en La Bombonera. Más allá de cerrar la fase regular del Torneo Clausura y acomodar el panorama para los playoffs, el Xeneize tiene entre manos la gran chance de consagrarse como el ganador de la Tabla Anual.

En caso de adjudicarse el título de Campeón de Liga, el conjunto de la Ribera le pondrá punto final a una extensa racha de desencantos y levantará un nuevo trofeo oficial ante su público.

El último festejo xeneize parece haber quedado lejano en el tiempo. Tuvo lugar el 1° de marzo de 2023, cuando el equipo por entonces conducido por Hugo Ibarra venció 3-0 a Patronato en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero para quedarse con la Supercopa Argentina, gracias a una tarde memorable de Darío Benedetto, autor de un hat-trick.

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Desde aquella noche consagratoria en el norte argentino hasta este cruce frente al Halcón de Florencio Varela han transcurrido 1347 días, una cifra que convierte a la actual sequía en la más larga para el club en lo que va del siglo XXI.

Esta marca superó el período de 1180 días sin títulos que se registró entre 2012 y 2015. Curiosamente, aquella racha finalizó con la conquista del Campeonato 2015 bajo la dirección técnica del propio Rodolfo Arruabarrena, quien este sábado se encuentra nuevamente ante el desafío de cortar la racha desde el banco de suplentes, tal como lo logró en su etapa anterior como entrenador y como supo hacerlo en 1998 en su faceta de jugador bajo el mando de Carlos Bianchi.

Una particularidad del tiempo: los cuatro sobrevivientes del plantel

A lo largo de estos más de tres años de diferencia, la institución atravesó profundas reestructuraciones, mercados de pases agitados y renovaciones en casi todas sus líneas. Como particularidad de aquel equipo que se coronó en tierras santiagueñas, tan solo cuatro futbolistas de la nómina continúan integrando el plantel profesional en este 2026.

Uno de ellos es Javier García, quien aquella noche fue el encargado de custodiar el arco titular y portar la cinta de capitán en lugar de Sergio Romero, firmando una actuación destacada con cuatro atajadas clave. Hoy, a sus 39 años, se mantiene en el grupo como el tercer arquero del primer equipo.

Javier García

En la defensa decía presente Nicolás Figal, quien integró la zaga central inicial ante el conjunto entrerriano y tuvo una participación directa en el marcador al asistir al Pipa Benedetto para el 1-0 parcial; pese a haber perdido terreno en la lucha por la titularidad indiscutida, sigue siendo una variante constante en la zaga.

Nicolás Figal

Por el lado del ataque aparece Miguel Merentiel, ya que en aquel entonces la Bestia contaba con apenas un mes dentro de la institución y saltó al campo desde el banco de suplentes para disputar los últimos 24 minutos del encuentro. Tres años más tarde, el atacante uruguayo es una de las máximas figuras de la delantera xeneize y acumula más de 180 partidos jugados en el club.

Miguel Merentiel

El cuarto nombre es Sebastián Villa, titular por la banda en la Supercopa 2023 poco antes de finalizar su primer ciclo en el club y quien, tras un paso por Independiente Rivadavia de Mendoza, retornó a Boca a mediados de este año.

Sebastián Villa

Como caso aparte dentro del grupo figura Juan Ramírez, quien ingresó junto a Merentiel en dicha final y continúa bajo contrato en la institución, aunque actualmente no es considerado para las convocatorias y se entrena de forma diferenciada.

FMZ