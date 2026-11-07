Camisetas del Papa: la particular colección de Claudio Destefano que será parte de la visita de León XIV a la Argentina

Las colecciones suelen comenzar casi por casualidad. Una pieza lleva a otra, aparece una oportunidad inesperada y, cuando uno se quiere dar cuenta, lo que comenzó como un pasatiempo se convierte en algo mucho más importante. Esto le ocurrió a Claudio Destéfano, periodista, empresario y coleccionista, que encontró en las camisetas de fútbol vinculadas con los papas una temática tan particular como atractiva.

“Las colecciones de camisetas son como un álbum de figuritas, se van juntando. Una vez me ofrecieron una camiseta del Juan XXIII, me llegó otra de Paulo VI y ahí empecé”, contó Destéfano sobre el origen de una colección que fue creciendo con el paso del tiempo y que tendrá una exposición especial durante la visita de León XIV a la Argentina.

“De ahí, Deportivo Papa Francisco, dos de San Lorenzo con sus estampillas, desde la asunción hasta el día del fallecimiento, misma fecha que se sumaron Platense y Almirante Brown”, explicó. Cada camiseta representa una historia detrás, y para el creador del “Templo del Otro Partido (TOP)”, todo lo que ocupe espacio en su colección, merece tener un valor detrás.

La búsqueda también estuvo relacionada con otro de sus grandes desafíos como coleccionista: “Cuando junté las 193 de las Naciones Unidas me enteré que estaba la del Vaticano”, así, una colección que ya tenía una dimensión internacional encontró un nuevo capítulo en la relación entre el deporte y el mundo religioso.

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Sin embargo, hay una incorporación reciente que ocupa un lugar especial. Se trata de la camiseta del Juan Pablo II College, institución peruana que realizó un homenaje a León XIV con una imagen de la Catedral de Chiclayo, ciudad en la que el actual pontífice desarrolló parte de su labor religiosa. “Siempre va a aparecer una nueva, pero la que me llegó hace unas semanas es de las más importantes. Cuando me enteré por redes que iban a lanzarla me tiré a conseguirla”, relató Claudio Destéfano.

El coleccionista prepara una exposición en el Hotel Marriott, junto a su agencia de marketing AMÉN, con las camisetas papales como protagonistas. La muestra estará vinculada con la cobertura internacional de la visita y permitirá que periodistas y visitantes conozcan una faceta poco habitual de las historias de las camisetas.

La llegada de León XIV al país dará la vuelta al mundo y allí se conocerá más de la cultura donde los hinchas suelen pedirle a Dios una jugada más antes del final.

ALGUNA DE LAS CAMISETAS QUE SE EXPONDRÁN

Entre las creaciones de Claudio Destéfano y Guillermo Ricaldoni está La Otra Bandera, un libro que reúne la historia de las 48 camisetas de las selecciones del Mundial. Como se hicieron, el por qué de los colores, y miles de cosas que ni te imaginarás.

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