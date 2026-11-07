Boca campeón de la Tabla Anual 2026: todos los números de una temporada marcada por la regularidad

Boca se consagró Campeón de Liga 2026 después de quedarse con el primer puesto de la Tabla Anual, que reúne los puntos obtenidos en las fases regulares del Apertura y el Clausura. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena terminó la temporada con 63 unidades, producto de 17 victorias, 12 empates y apenas tres derrotas en 32 presentaciones. Una campaña que tuvo como principal característica la regularidad y que terminó con una definición agónica ante Defensa y Justicia.

El Xeneize convirtió 46 goles y recibió 23, por lo que cerró con una diferencia de gol de +23. Su efectividad fue del 65,6% de los puntos disputados, con un promedio de casi dos unidades por encuentro. Además, fue el equipo que menos perdió entre los tres principales candidatos al título.

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La campaña tuvo dos etapas con rendimientos diferentes, pero con una constante: Boca siempre se mantuvo en la pelea por los primeros puestos.

En el Torneo Apertura, el Xeneize sumó 30 puntos en 16 partidos, con ocho triunfos, seis empates y dos derrotas. Convirtió 22 goles y recibió ocho. Aunque quedó eliminado en los octavos de final ante Huracán, los puntos obtenidos en la fase regular fueron fundamentales para la clasificación anual.

En el Torneo Clausura, mejoró su rendimiento y sumó 33 unidades, esta vez en 16 encuentros, con nueve victorias, seis igualdades y una sola caída. Marcó 24 goles y recibió 15. La diferencia estuvo especialmente en el tramo final: llegó a la última fecha con posibilidades concretas de quedarse con el campeonato y terminó sellando la consagración ante Defensa y Justicia.

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Uno de los datos más destacados de la campaña estuvo en el cierre del Clausura. Boca terminó invicto sus últimos diez partidos de la fase regular, con ocho victorias y dos empates, una cosecha de 26 puntos sobre 30 posibles.

En ese recorrido consiguió triunfos importantes ante San Lorenzo, Unión, Talleres, Independiente y River. La victoria en el Superclásico fue especialmente importante porque le permitió afirmarse en la cima de la Tabla Anual antes de la definición.

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Boca llegó a la última fecha con 60 puntos, igualado con Argentinos Juniors y uno por encima de Rosario Central. Necesitaba ganar para no depender de otros resultados y cumplió con el objetivo de la manera más dramática.

Después de un encuentro complicado, Enner Valencia apareció en el sexto minuto de descuento para marcar el 1-0 ante Defensa y Justicia. El ecuatoriano había ingresado por Leandro Paredes y terminó convirtiéndose en el protagonista de una consagración que parecía escaparse.

El gol le permitió al Xeneize alcanzar los 63 puntos y superar a Rosario Central, que también ganó su partido y terminó con 62. Argentinos Juniors, por su parte, cayó 2-0 ante Huracán y finalizó con 60.

De esta manera, Boca cerró una temporada con números contundentes y se quedó con el reconocimiento al equipo más regular del fútbol argentino. Tres derrotas en 32 partidos, 63 puntos y una última victoria que llegó cuando el campeonato parecía tener otro dueño.

LT.