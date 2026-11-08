Torneo Clausura: así quedó el cuadro de octavos de final

El cierre de la fase regular del Torneo Clausura dejó un panorama casi definitivo para los octavos de final. El empate agónico entre Gimnasia e Independiente Rivadavia en el clásico mendocino reordenó la tabla de posiciones y terminó por sentenciar la suerte de varios equipos que mantenían vivas sus esperanzas de avanzar de ronda.

Por otro lado, la jornada contó con encuentros para cumplir el calendario, como el 1-1 entre Talleres y Estudiantes en Córdoba, dos conjuntos que ya habían quedado sin posibilidades matemáticas antes de saltar a la cancha.

Boca campeón de la anual y el panorama de los grandes

El fin de semana trajo momentos culminantes. Boca Juniors festejó la obtención de la Tabla Anual tras derrotar agónicamente por 1-0 a Defensa y Justicia, asegurándose el segundo puesto de la Zona A. En tanto, River Plate garantizó su pasaje a la fase eliminatoria tras imponerse a domicilio frente a Aldosivi en Mar del Plata.

La otra cara de la moneda la vivieron San Lorenzo y Racing Club. El Ciclón tropezó 2-0 ante Platense —resultado que dejó a ambos al margen de la competencia—, mientras que la Academia sufrió un traspié por el mismo marcador frente a Barracas Central. Con este resultado, el conjunto de Avellaneda no solo quedó eliminado del Clausura, sino que además se despidió de toda chance de acceder a los torneos internacionales de la temporada 2027.

En la lucha por los últimos cupos, Unión de Santa Fe hizo su parte al superar a Vélez Sarsfield. Sin embargo, la victoria del Tatengue no alcanzó para sellar el boleto a los playoffs debido a la igualdad cosechada por Gimnasia de Mendoza en el clásico cuyano, que dejó al conjunto santafesino sin margen en la tabla ponderada.

Un cruce en suspenso: la calculadora en Santiago del Estero

La conformación definitiva del cuadro tiene un único interrogante. El choque pendiente entre Central Córdoba y Lanús en Santiago del Estero puede modificar el cuadro del Millonario.

Si el Granate suma de a tres en condición de visitante, alcanzará la línea de Defensa y Justicia y superará al Flaco de Varela por diferencia de gol. Ese hipotético triunfo reubicaría a Lanús en el cuarto escalón de la Zona B (pasando a ser rival de Barracas Central) y desplazaría a los de Varela al cruce contra el equipo de Marcelo Gallardo.

Así están las llaves de octavos de final

A la espera del último resultado, los playoffs se jugarán a partido único en el estadio del equipo mejor ubicado (del 1° al 4° de cada zona). En caso de empate al cabo de los 90 minutos, la clasificación se resolverá directamente mediante tiros desde el punto penal, sin tiempo suplementario. La gran final del certamen ya tiene fecha y sede confirmada: se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Ciudad de La Plata.

Lado A del cuadro:

Instituto (1° A) vs. Huracán (8° B)

River Plate (4° B) vs. Lanús (5° A)

Argentinos Juniors (2° B) vs. Independiente (7° A)

Vélez Sarsfield (3° A) vs. Belgrano (6° B)

Lado B del cuadro:

Rosario Central (1° B) vs. Gimnasia de Mendoza (8° A)

Defensa y Justicia (4° A) vs. Barracas Central (5° B)

Boca Juniors (2° A) vs. Independiente Rivadavia (7° B)

Gimnasia y Esgrima La Plata (3° B) vs. Newell’s Old Boys (6° A)

BP