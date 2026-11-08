domingo 08 de noviembre del 2026
Una estrella más

Boca llegó a los 75 títulos oficiales: uno por uno, todos los campeonatos y copas de su historia

Con la consagración en la Tabla Anual 2026, gracias al gol agónico de Enner Valencia ante Defensa y Justicia, el Xeneize alcanzó las 75 conquistas oficiales y se consolidó como el club más ganador del fútbol argentino. El detalle completo de cada una de sus estrellas.

Boca Juniors
Boca Juniors | AFP
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Boca sumó una nueva estrella a su historia. La victoria 1-0 ante Defensa y Justicia le permitió quedarse con la Tabla Anual 2026 y alcanzar los 75 títulos oficiales. De esta manera, amplió a tres conquistas la diferencia con River, que acumula 72.

El desglose contempla campeonatos de Primera División, copas nacionales, torneos internacionales y competencias organizadas conjuntamente por la AFA y la AUF. Este es el listado completo, según el recuento publicado por el propio club.

Los 36 campeonatos argentinos

  1. Campeonato de Primera División 1919.

  2. Campeonato de Primera División 1920.

  3. Campeonato de Primera División 1923.

  4. Campeonato de Primera División 1924.

  5. Campeonato de Primera División 1926.

  6. Campeonato de Primera División 1930.

  7. Campeonato de Primera División 1931.

  8. Campeonato de Primera División 1934.

  9. Campeonato de Primera División 1935.

  10. Campeonato de Primera División 1940.

  11. Campeonato de Primera División 1943.

  12. Campeonato de Primera División 1944.

  13. Campeonato de Primera División 1954.

  14. Campeonato de Primera División 1962.

  15. Campeonato de Primera División 1964.

  16. Campeonato de Primera División 1965.

  17. Torneo Nacional 1969.

  18. Torneo Nacional 1970.

  19. Torneo Metropolitano 1976.

  20. Torneo Nacional 1976.

  21. Torneo Metropolitano 1981.

  22. Torneo Apertura 1992.

  23. Torneo Apertura 1998.

  24. Torneo Clausura 1999.

  25. Torneo Apertura 2000.

  26. Torneo Apertura 2003.

  27. Torneo Apertura 2005.

  28. Torneo Clausura 2006.

  29. Torneo Apertura 2008.

  30. Torneo Apertura 2011.

  31. Campeonato de Primera División 2015.

  32. Campeonato de Primera División 2016/17.

  33. Superliga Argentina 2017/18.

  34. Superliga Argentina 2019/20.

  35. Liga Profesional 2022.

  36. Tabla Anual 2026.

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Las 16 copas nacionales

  1. Copa Carlos Ibarguren 1919.

  2. Copa Carlos Ibarguren 1923.

  3. Copa Carlos Ibarguren 1924.

  4. Copa Competencia 1925.

  5. Copa Estímulo 1926.

  6. Copa Carlos Ibarguren 1940.

  7. Copa Carlos Ibarguren 1944.

  8. Copa Competencia Británica 1946.

  9. Copa Argentina 1969.

  10. Copa Argentina 2012.

  11. Copa Argentina 2015.

  12. Supercopa Argentina 2019.

  13. Copa Diego Armando Maradona 2020/21.

  14. Copa Argentina 2021.

  15. Copa de la Liga Profesional 2022.

  16. Supercopa Argentina 2022.

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Las 18 copas internacionales

  1. Copa Libertadores 1977.

  2. Copa Intercontinental 1977.

  3. Copa Libertadores 1978.

  4. Supercopa Sudamericana 1989.

  5. Recopa Sudamericana 1990.

  6. Copa Master 1992.

  7. Copa de Oro Nicolás Leoz 1993.

  8. Copa Libertadores 2000.

  9. Copa Intercontinental 2000.

  10. Copa Libertadores 2001.

  11. Copa Libertadores 2003.

  12. Copa Intercontinental 2003.

  13. Copa Sudamericana 2004.

  14. Recopa Sudamericana 2005.

  15. Copa Sudamericana 2005.

  16. Recopa Sudamericana 2006.

  17. Copa Libertadores 2007.

  18. Recopa Sudamericana 2008.

Las cuatro copas AFA-AUF

  1. Copa Tie-Competition 1919.

  2. Copa de Honor 1920.

  3. Copa Confraternidad 1945.

  4. Copa Confraternidad 1946.

El título de honor

75. Campeonato de Honor 1925.

Boca, el más ganador del fútbol argentino

Con la conquista de la Tabla Anual 2026, Boca llegó a 75 títulos oficiales, tres más que River (72). El podio histórico lo completan Independiente, con 45, y Racing, con 41.

LT

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