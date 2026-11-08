Boca llegó a los 75 títulos oficiales: uno por uno, todos los campeonatos y copas de su historia

Boca sumó una nueva estrella a su historia. La victoria 1-0 ante Defensa y Justicia le permitió quedarse con la Tabla Anual 2026 y alcanzar los 75 títulos oficiales. De esta manera, amplió a tres conquistas la diferencia con River, que acumula 72.
El desglose contempla campeonatos de Primera División, copas nacionales, torneos internacionales y competencias organizadas conjuntamente por la AFA y la AUF. Este es el listado completo, según el recuento publicado por el propio club.
Los 36 campeonatos argentinos
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Campeonato de Primera División 1919.
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Campeonato de Primera División 1920.
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Campeonato de Primera División 1923.
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Campeonato de Primera División 1924.
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Campeonato de Primera División 1926.
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Campeonato de Primera División 1930.
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Campeonato de Primera División 1931.
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Campeonato de Primera División 1934.
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Campeonato de Primera División 1935.
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Campeonato de Primera División 1940.
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Campeonato de Primera División 1943.
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Campeonato de Primera División 1944.
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Campeonato de Primera División 1954.
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Campeonato de Primera División 1962.
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Campeonato de Primera División 1964.
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Campeonato de Primera División 1965.
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Torneo Nacional 1969.
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Torneo Nacional 1970.
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Torneo Metropolitano 1976.
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Torneo Nacional 1976.
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Torneo Metropolitano 1981.
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Torneo Apertura 1992.
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Torneo Apertura 1998.
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Torneo Clausura 1999.
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Torneo Apertura 2000.
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Torneo Apertura 2003.
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Torneo Apertura 2005.
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Torneo Clausura 2006.
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Torneo Apertura 2008.
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Torneo Apertura 2011.
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Campeonato de Primera División 2015.
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Campeonato de Primera División 2016/17.
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Superliga Argentina 2017/18.
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Superliga Argentina 2019/20.
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Liga Profesional 2022.
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Tabla Anual 2026.
Rosario Central festejó como campeón sin saber que Boca le había arrebatado el título de la Tabla Anual
Las 16 copas nacionales
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Copa Carlos Ibarguren 1919.
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Copa Carlos Ibarguren 1923.
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Copa Carlos Ibarguren 1924.
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Copa Competencia 1925.
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Copa Estímulo 1926.
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Copa Carlos Ibarguren 1940.
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Copa Carlos Ibarguren 1944.
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Copa Competencia Británica 1946.
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Copa Argentina 1969.
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Copa Argentina 2012.
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Copa Argentina 2015.
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Supercopa Argentina 2019.
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Copa Diego Armando Maradona 2020/21.
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Copa Argentina 2021.
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Copa de la Liga Profesional 2022.
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Supercopa Argentina 2022.
Boca campeón de la Tabla Anual 2026: todos los números de una temporada marcada por la regularidad
Las 18 copas internacionales
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Copa Libertadores 1977.
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Copa Intercontinental 1977.
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Copa Libertadores 1978.
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Supercopa Sudamericana 1989.
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Recopa Sudamericana 1990.
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Copa Master 1992.
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Copa de Oro Nicolás Leoz 1993.
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Copa Libertadores 2000.
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Copa Intercontinental 2000.
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Copa Libertadores 2001.
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Copa Libertadores 2003.
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Copa Intercontinental 2003.
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Copa Sudamericana 2004.
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Recopa Sudamericana 2005.
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Copa Sudamericana 2005.
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Recopa Sudamericana 2006.
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Copa Libertadores 2007.
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Recopa Sudamericana 2008.
Las cuatro copas AFA-AUF
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Copa Tie-Competition 1919.
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Copa de Honor 1920.
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Copa Confraternidad 1945.
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Copa Confraternidad 1946.
El título de honor
75. Campeonato de Honor 1925.
Boca, el más ganador del fútbol argentino
Con la conquista de la Tabla Anual 2026, Boca llegó a 75 títulos oficiales, tres más que River (72). El podio histórico lo completan Independiente, con 45, y Racing, con 41.
LT