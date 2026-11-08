Boca dio el primer paso al consagrarse en la Tabla Anual: los 4 títulos que todavía puede ganar este año

El festejo en La Bombonera no solo significó un desahogo tras meses de máxima exigencia, sino también la confirmación de que el trabajo sostenido tiene recompensa. Al asegurar el primer puesto de la Tabla Anual de la Liga Profesional, Boca Juniors logró abrochar el primer título de la temporada, cortar la sequía sin trofeos y ratificar la regularidad de un plantel que supo sobreponerse a momentos de alta presión.

Boca llegó a los 75 títulos oficiales: uno por uno, todos los campeonatos y copas de su historia

La consagración en la Tabla Anual 2026 fue el fruto de una definición infartante en la última jornada de la fase regular. Boca llegó a la fecha decisiva peleando mano a mano la cima frente a Rosario Central y Argentinos Juniors, sabiendo que no tenía margen de error en su casa.

En un partido de alta tensión frente a Defensa y Justicia en La Bombonera, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena luchó hasta el suspiro final. Fue en el minuto 95 cuando, tras un centro al área de Lautaro Blanco y un rebote forzado por Lautaro Di Lollo, el delantero ecuatoriano Enner Valencia empujó la pelota a la red para decretar el 1-0 definitivo. El gol del triunfo desató la locura en el templo Xeneize, asegurando el trofeo acumulado del año y otorgando la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027.

Este logro marca únicamente el punto de partida de un tramo final de año frenético, donde el equipo mantiene intactas sus opciones en cuatro frentes paralelos. La posibilidad de completar una cosecha de cinco coronas en un mismo año natural está al alcance de la mano, pero requerirá un desgaste físico y mental sin precedentes.

La obsesión continental: la final de la Copa Sudamericana

El certamen internacional se convirtió en la principal prioridad estratégica del club. Tras dejar en el camino a rivales de jerarquía y superar una exigente semifinal frente a Vasco da Gama, el conjunto azul y oro sacó boleto para la gran definición del torneo continental.

El choque decisivo contra Atlético Mineiro asoma como la prueba de fuego definitiva para el ciclo. La conquista de este trofeo no solo significaría volver a levantar una copa internacional después de varios años, sino que además garantizaría el pasaje directo a la próxima Copa Libertadores, revalidando el prestigio internacional de la institución.

Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2026

Boca disputará la ansiada final ante Atlético Mineiro el próximo 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, en busca de una nueva estrella sudamericana.

El certamen federal: a un paso de otra final en la Copa Argentina

Paralelamente al plano internacional, el plano doméstico exige mantener la guardia alta. La Copa Argentina se presenta como el camino más corto hacia un nuevo título knock-out, aunque el margen de error en este tipo de competencias es nulo.

Ubicado en la instancia de semifinales, el Xeneize deberá verse las caras contra Banfield el próximo 14 de noviembre en un duelo a partido único en terreno neutral. De superar este obstáculo, en el horizonte aparece Platense como el rival a vencer en el partido decisivo. La mística del equipo en los torneos de eliminación directa será fundamental para sellar el pasaje a la final y sumar una estrella más a las vitrinas.

Trofeo de la Copa Argentina

El sprint final por el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones

El frente local no se agota en la copa federal. Con la fase regular finalizada y los cruces de playoffs en marcha, el equipo se adentra en los matamata del Torneo Clausura. El formato de eliminación directa no permite pestañear: cada cruce exige máxima concentración táctica para avanzar desde las rondas iniciales hasta la gran final de diciembre.

En la instancia de octavos de final el equipo del Vasco Arruabarrena deberá medirse frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, quién finalizó 7° en la Zona B.

Boca Juniors

A toda esta seguidilla se le suma un compromiso adicional. La quinta posibilidad de dar una vuelta olímpica dependerá de lo que suceda en el certamen local. Para disputar el Trofeo de Campeones frente a Belgrano de Córdoba, Boca necesita gritar campeón previamente en el Torneo Clausura, lo que le habilitaría el boleto directo a esta copa nacional.