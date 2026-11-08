Insólito: Independiente quedó afuera de las copas continentales en 2027 por la tabla de Fair Play

Independiente sumó un nuevo capítulo amargo a su presente deportivo. Salvo que consiga consagrarse campeón del actual Torneo Clausura, el conjunto de Avellaneda no disputará torneos internacionales durante la temporada 2027. Para los hinchas, esto representa un duro golpe que contrasta con la rica historia del club en el plano continental, pero lo que más indignación generó en las últimas horas fue el insólito detalle que terminó por inclinar la balanza en su contra.

Torneo Clausura: así quedó el cuadro de octavos de final

Un desempate inverosímil por las tarjetas

Al término de la fase regular, el Rey de Copas finalizó igualado en la tabla acumulada de la temporada con Defensa y Justicia. Ambos equipos cosecharon exactamente la misma cantidad de puntos (47) y registraron idénticos números en el balance de redes: 39 goles a favor y 36 en contra.

Al no existir diferencias en unidades ni en diferencia de gol, las autoridades debieron aplicar el último recurso del reglamento de la Liga Profesional: la tabla de Fair Play. En este sistema, cada club inicia el año con una base de 1000 puntos y sufre descuentos según las sanciones recibidas (un punto menos por tarjeta amarilla, cuatro por expulsión por doble amonestación y cinco por roja directa).

En esa clasificación de conducta, el conjunto de Avellaneda quedó relegado al 14° lugar con 875 unidades. Por su parte, el Halcón de Florencio Varela finalizó 13° con 885 puntos, a pesar de que en su último compromiso frente a Boca Juniors sufrieron cuatro amonestaciones (Maximiliano Porcel, Tiziano Perrotta, Santiago Sosa y Valentín Loza). Esas diez unidades de luz terminaron marginando al Rojo de los puestos de clasificación.

Independiente vs Deportivo Riestra

El panorama de los cupos y la remota esperanza

Actualmente, las plazas de acceso a la Copa Sudamericana 2027 podrían estirarse hasta el 13° lugar de la tabla anual. Para que esto suceda, deberían liberarse cupos a través de diferentes campeones: que Boca gane la presente edición de la Sudamericana, que el campeón del Clausura ya esté clasificado por tabla anual y que Estudiantes se adjudique la Libertadores. A su vez, Belgrano ya liberó un casillero al asegurar su pase a la Libertadores por ser el ganador del Torneo Apertura.

Al quedar posicionado en la 14ª colocación por la penalización del juego limpio, Independiente quedó ubicado justo un escalón por debajo del último margen posible de clasificación.

Una sequía continental que se prolonga

La ausencia de torneos internacionales se convirtió en una constante dolorosa para la institución. Su última incursión continental data de 2025, cuando quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana tras una descalificación por los severos incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América ante Universidad de Chile. Previamente, el club había encadenado presencias en ese mismo torneo entre 2019 y 2022.

En cuanto a la Copa Libertadores —el certamen que lo tiene como el máximo ganador de la historia—, la última participación de Independiente se remonta a la edición 2018, cuando cayó en la instancia de cuartos de final ante River Plate.

BP