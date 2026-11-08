Elecciones en Vélez: cuándo se vota, quiénes son los candidatos y cómo fue el año del Fortín

Vélez llega a esta instancia después de un año con resultados deportivos que dejaron sensaciones varias. En el Apertura, el equipo alcanzó los octavos de final, mientras que en la Copa Argentina volvió a despedirse en esa misma instancia.

En el Clausura, el Fortín tuvo una campaña más regular y terminó tercero en la Zona A, con 28 puntos en 16 partidos, producto de siete victorias, siete empates y dos derrotas. Sin embargo, la derrota por 2-0 ante Unión en la última fecha dejó un cierre con interrogantes antes de los playoffs. En la tabla anual, acumuló 56 unidades y quedó en el sexto puesto, complicando sus chances para jugar Libertadores en año que viene.

El futuro de Vélez por definirse

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En paralelo, el club atraviesa una etapa determinante desde lo institucional. Fabián Berlanga dejará la presidencia y cuatro candidatos buscarán quedarse con la conducción de Vélez durante el período 2026-2029: Juan Cruz Montero, Federico Balestrini, Nelson Pugliese e Ignacio Mazzitelli.

Las elecciones presidenciales se realizarán el domingo 15 de noviembre, entre las 8 y las 18, en el Polideportivo José Ramón Feijóo, ubicado sobre la avenida Juan B. Justo 8900. Los socios mayores de 18 años, con al menos dos años de antigüedad y que cumplan con los requisitos establecidos en el padrón, podrán participar de la votación.

Los cuatro candidatos que competirán por la presidencia son:

Nelson Pugliese, por Legado Vélez.

Federico Balestrini, por Primero Vélez.

Juan Cruz Montero, por ADN Azul y Blanco.

Ignacio Mazzitelli, por Cruzada Renovadora.

La disputa electoral definirá quién estará al frente de la institución en los próximos tres años, con desafíos deportivos, económicos y dirigenciales por delante.

El Fortín, por ahora, se mediría ante Belgrano en octavos

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El debate presidencial de Vélez

Como parte de la previa electoral, más de 30 medios partidarios organizarán el segundo debate presidencial de Vélez, que se realizará este lunes 9 de noviembre, desde las 19, en la sala de conferencias del estadio José Amalfitani y participarán los cuatro candidatos

El encuentro tendrá un formato de debate, con preguntas cruzadas y bloques temáticos sobre la actualidad deportiva, económica, institucional y de infraestructura del club. La transmisión será en vivo a través del canal de YouTube Vélez Debate, para que socios e hinchas puedan seguir las intervenciones de los aspirantes a conducir la institución.

LT.