Lo que no se vio mientras Boca festejaba el gol de Enner Valencia: Defensa sacó del medio y había empatado el partido

El final del partido entre Boca y Defensa y Justicia dejó una escena insólita que pasó prácticamente inadvertida durante la transmisión televisiva. Después del gol agónico de Enner Valencia, que le dio el triunfo al Xeneize y la consagración en la Tabla Anual, el equipo visitante intentó aprovechar el festejo de los jugadores locales para sorprenderlos.

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Mientras gran parte del plantel de Boca celebraba junto al córner, Defensa sacó rápidamente del medio y uno de sus futbolistas avanzó directamente hacia el arco rival para convertir. Una avivada que terminó con la pelota dentro del arco, aunque la acción no tuvo validez.

En las imágenes difundidas post partido se observa que prácticamente todo Boca había abandonado su campo para sumarse al festejo. El único futbolista que permanecía en su propio terreno era Facundo "Jagger" Herrera, mientras sus compañeros seguían celebrando el tanto de Valencia.

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El árbitro Sebastián Zunino no convalidó la conquista y le pidió al conjunto local que terminara de acomodar en su parte del campo para poder reanudar el encuentro. La jugada generó repercusiones en las redes sociales por la particularidad del intento de Defensa, que estuvo atento a una distracción generalizada del Xeneize.

LT