Empieza lo mejor de un torneo que no convence: el Clausura entra en su etapa decisiva

El Torneo Clausura 2026 dejó atrás su extensa fase regular y ahora presenta su principal atractivo: los playoffs. Llegó la hora de los mata-mata, donde ya no hay margen para especular ni puntos que guardar.

Cuadro de octavos Clausura 2026

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El formato vuelve a poner sobre la mesa una discusión conocida. Un campeonato que durante meses no terminó de enamorar al futbolero encuentra en la eliminación directa una oportunidad para recuperar la emoción. Un partido puede cambiarlo todo, incluso para aquellos equipos que tuvieron una campaña irregular y encontraron su lugar entre los clasificados.

El formato maldito, injusto, pero adictivo. Es poco serio que se le llame Liga, como pasaba hasta hace un año, pero el merito de Platense o Estudiantes es absoluto. Levantar sin ser el favorito, hasta entrando por la ventana, es igual de meritorio que habiendo liderado la Zona por 6 meses y gritar campeón invicto.

Belgrano este año fue otro de los que pudo dar la vuelta olímpica en el Apertura. Por lo que le da una esperanza a aquellos equipos que no son favoritos en la previa a llevarse el titulo, pero que están a tres partidos de bordar una estrella.

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El premio doble es la mejor parte. La aventura del Calamar en copas lo llevó hasta instancias finales y El Pincha la aprovechó al máximo llegando a la final. Belgrano, junto a Boca, Rosario Central y Argentinos son los que sacaron boletos, por lo que comienza algo más que solo un titulo,

El problema de los 30 equipos seguirá dejando prototipos de torneos así. Se llamó Copa de la Liga, Copa Diego Armando Maradona, Liga Profesional, hasta queriendo apelar a la nostalgia del hincha, los rebautizaron como Apertura y Clausura.

Es raro que alguien apoye el pasar actual de las competencias en el Fútbol Argentino, pero dentro de un calendario que carece de sentido y a veces de lógica, comienza la etapa más esperada durante el semestre. Definiciones, equipos que se juegan todo por el todo, posibilidad de penales y una nueva final, donde alguien gritará campeón.