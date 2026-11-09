La Selección Argentina Sub-17 perdió a una de sus promesas de cara al Mundial de la categoría. Stephen Ramos, delantero de las inferiores de Vélez y conocido como Kiki, decidió representar a Haití en la próxima Copa del Mundo, pese a que ya había debutado y convertido un gol con la camiseta albiceleste durante el proceso encabezado por Diego Placente.

La decisión fue confirmada por la Federación Haitiana de Fútbol, que anunció su incorporación al seleccionado juvenil a través de sus redes sociales. "El joven jugador del Vélez Sarsfield elige a Haití y se unirá a la selección Sub-17", comunicó la entidad, que también agradeció las gestiones del representante del futbolista y del club de Liniers. "¡Kiki, estás en casa!", completó el mensaje.

El llamado de la Selección de Haití

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La historia de Ramos tiene un vínculo particular con ambos países. Nació el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe, Haití, y llegó a la Argentina cuando tenía apenas nueve meses, después de ser adoptado por una familia argentina tras el terremoto que afectó a su país natal. Creció en Buenos Aires y comenzó su recorrido futbolístico en Vélez cuando tenía alrededor de seis años.

Su crecimiento en las inferiores del Fortín lo llevó a convertirse en uno de los proyectos ofensivos destacados de su categoría. Durante 2026 tuvo su oportunidad en la Selección Argentina Sub-17: debutó en julio frente a Ecuador y convirtió su primer gol en el segundo amistoso ante el mismo rival. Además, en septiembre firmó su primer contrato profesional con Vélez, con vínculo hasta diciembre de 2028.

Kiki Ramos con Vélez

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El delantero tendrá ahora su primera experiencia mundialista con Haití, que integrará el Grupo D junto a Francia, Uruguay y Arabia Saudita. El torneo se disputará en Qatar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre. De todas maneras, su elección para el seleccionado juvenil haitiano no significa que quede definitivamente imposibilitado de representar a Argentina en el futuro: los amistosos juveniles y la participación en un Mundial Sub-17 no generan por sí solos una vinculación irreversible con una federación.

LT