"Que salga campeón y se vaya Martínez Quarta": el insólito pedido de un hincha de River al Papa León XIV

La histórica presencia del Papa León XIV en la Argentina continúa dejando momentos desopilantes que trascienden el plano religioso. En medio de la cobertura mediática que acompaña cada movimiento del Pontífice por el país, las cámaras de ESPN recogieron un testimonio que no tardó en volverse viral en las redes sociales y desató un sinfín de comentarios entre los futboleros.

El Papa León XIV recibió una camiseta de Estudiantes de La Plata durante su visita a la Argentina

Al ser abordado por un periodista que le consultó qué gracia o plegaria le pediría al Sumo Pontífice en su paso por la Ciudad de Buenos Aires, un simpatizante del "Millonario" sorprendió con un reclamo puramente deportivo: "Que River salga campeón y que se vaya Martínez Quarta". La respuesta, exenta de cualquier petición espiritual, expuso en una sola frase el sentir de un sector del público de la Banda Roja respecto a la actualidad del equipo de Núñez.

El reclamo de los hinchas y el presente de Martínez Quarta

La espontánea declaración refleja el malestar que viene acumulando la parcialidad millonaria con Lucas Martínez Quarta. El marcador central ha quedado en el centro de las críticas tras una seguidilla de actuaciones irregulares y errores puntuales que afectaron el rendimiento del equipo y costaron puntos clave en el torneo.

Lejos de los protocolos que demandaba la visita papal, el hincha sintetizó dos anhelos categóricos para el futuro del club: levantar un nuevo trofeo y concretar la salida del zaguero. Así, la gira de León XIV sumó una nueva perlita donde la pasión futbolera argentina volvió a ser absoluta protagonista.

BP