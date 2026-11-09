Diego Armando Maradona y los papas: de subestimarlos al abrazo con Francisco

Diego Armando Maradona siempre se reconoció como creyente, aunque su relación con la Iglesia Católica tuvo varios capítulos de tensión. A lo largo de su vida, el Diez conoció a distintos líderes del Vaticano, pero hubo dos figuras que marcaron especialmente su historia: Juan Pablo II y el papa Francisco. Con uno pasó de la admiración inicial a las críticas más duras; con el otro encontró una cercanía que lo llevó a reconciliarse con la institución.

El primer encuentro con Juan Pablo II ocurrió en 1979, durante una visita de la Selección Argentina al Vaticano. Maradona quedó impactado por la experiencia y llegó a describirla como uno de los momentos más emocionantes de su vida. En 1985 volvió a encontrarse con el pontífice, esta vez en una audiencia privada junto a su familia. Sin embargo, años después, aquella relación tomaría un rumbo completamente diferente.

Diego Maradona y el Papa Juan Pablo II

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En 2000, durante una entrevista en Cuba, Diego explicó qué lo había alejado de la Iglesia: quedó indignado al observar los techos dorados del Vaticano y contrastarlos con la pobreza de millones de personas. Sus críticas hacia Juan Pablo II fueron cada vez más fuertes. Lo calificó de "dinosaurio" y cuestionó las riquezas de la institución.

Pero la llegada de Jorge Bergoglio al Vaticano en 2013 cambió completamente su postura. Maradona encontró en el primer papa argentino una figura con la que se identificó por su preocupación por los sectores más vulnerables. Se conocieron personalmente el 1 de septiembre de 2014, durante el Partido por la Paz organizado en Roma. Allí, Diego lo abrazó, le regaló una camiseta argentina con el número 10 y su nombre en la espalda, y comenzó una relación de admiración pública. "El primer hincha de Francisco soy yo", aseguró.

El vínculo tuvo otros encuentros en 2015 y 2016. En este último protagonizaron una historia particular: después de un malentendido con la custodia del Vaticano, Maradona se retiró molesto porque no pudo ingresar a la audiencia prevista. Al día siguiente, Francisco lo recibió personalmente y, según relató el abogado de Diego, Matías Morla, le dijo: "Si querés, para pedirte perdón, me puedo arrodillar. Porque entró el argentino más importante al Vaticano". Aquella reunión terminó con una charla íntima sobre la vida, la familia y la muerte.

Papa Francisco y Diego Armando Maradona

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La relación de Maradona con los papas terminó siendo, también, un reflejo de sus propias contradicciones. Fue capaz de enfrentarse a la máxima autoridad de la Iglesia por lo que consideraba una injusticia y, años después, encontrar en Francisco una figura con la que se sintió identificado. Entre la admiración, la rebeldía y el afecto, Diego nunca se relacionó con ellos desde la solemnidad que imponía el Vaticano, lo hizo como vivió, sin esconder lo que pensaba y sin dejar de ser El Diego.