Los jugadores de Ponzio que van a ser claves antes del playoffs

Con la última posibilidad de salir de la pésima racha sin ganar títulos desde el 2023, golpeado por el momento de Boca que además de ganarle puede tener cierre de año tremendo y con los fantasmas de una crisis futbolística que tiene a Ramón Díaz esperando para asumir, el River de Leonardo Ponzio se metió de lleno en dos semanas de preparación para jugar el primer playoff del Clausura contra Lanús de local. El dato para este tiempo tiene nombre y apellido porque hay varios jugadores que van a ser claves para lo que viene.

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El primero es el uruguayo Gio González que va a tener que reemplazar a Montiel suspendido por tres fechas. De modo que si River pasa va a jugar otra vez en el lateral derecho. No fue casual el elogio del DT luego del partido contra Aldosivi. El lateral llegó a mitad de temporada y tuvo un mal debut contra el Tiburón en Copa Argentina. Después jugó poco ya que Montiel es irreemplazable. Tres partidos de titular y cinco entrando de suplente para unos 350 minutos. Tiene su chance ahora y si no le va bien y hay cambio de DT tiene todos los boletos de salida a pesar que aún tiene contrato.

Lautaro Rivero sigue en la lista en particular por el tema Lucas Martínez Quarta. Otra gran decisión que debe tomar Ponzio. El DT pidió que se quede cuando asumió. En esos días la salida del Chino era un suceso consumado. Pero siguió igual el tema de sus actuaciones y la expulsión ante Boca lo vivió a dejar mal parado. Por eso Rivero tiene la chance de recuperar un lugar que perdió tras jugar mal con Gallardo y Coudet. En su momento tuvo un valor de 20 millones de dólares, en el último mercado de pases casi se va a préstamo. No es casual que se hable de zagueros centrales para reforzar el equipo en 2027.

Lautaro Rivero

A Aníbal Moreno y Fausto Vera se los puede evaluar juntos. Cuando asumió Ponzio, Vera tuvo muy buenos momentos pero un mal partido contra Huracán lo hizo retroceder varios campos. Incluso obligó a una vuelta de Aníbal Moreno que estaba lesionado y no terminaba de recuperar. Estas dos semanas para ambos será clave. Quizá Ponzio si los tiene bien a los dos puede armar un mediocampo fuerte con Vera, Moreno y Andrada saliendo del equipo Galván. Una frase fue fuerte del DT luego de Aldosivi, hay que mantener el cero en los mano a mano que se vienen. Ese doble 5 puede ir siendo alternativa para Leo Ponzio.

Seba Driussi, finalmente, es otro punto clave. Perdió su lugar luego de un año donde tanto con Gallardo como con Coudet y en el inicio de Ponzio fue de lo mejor, pero las lesiones le quitaron chances. Por eso el nuevo DT cambió el modo de juego hace tres partidos desde que jugó el mejor partido contra Belgrano que entró Beltrán de centro delantero y el equipo es más directo y con presión más alta. Contra Aldosivi le dejaron patear el penal para que tenga su gol. Con ese panorama el lugar de Driussi, que además tiene competencia en el banco con Borré, es complicado si no se pone a tiro y aprovecha este párate para volver a ser un jugador importante.

Sebastián Driussi

Serán unas semanas fuertes con trabajo y ausencias. Le van a faltar jugadores claves a Ponzio como Andrada y Almada (también convocaron a Beltrán y Montiel) y los juveniles Espíndola y Pereyra. Con el resto tendrá que entrenar duro para poder lograr la última chance que tiene para quedaré como DT en el 2027 que es que el equipo gane, guste, goleé y salga campeón en el final de la temporada.