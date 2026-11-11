Mauricio Pochettino está a un paso de regresar al fútbol inglés para asumir el gran desafío de sacar de la crisis al Manchester United. Según informó The Telegraph y otros medios británicos este miércoles, la dirigencia de los Diablos Rojos alcanzó un acuerdo verbal con el técnico argentino, actual seleccionador de Estados Unidos, para que tome las riendas del plantel profesional de manera inmediata.

Mauricio Pochettino

La decisión llega en pleno derrumbe futbolístico del equipo bajo el mando de Michael Carrick, quien tras tener una destacada aparición como DT interino del United fue confirmado como entrenador principal para la actual temporada. Con una racha negativa de ocho partidos sin conocer la victoria, el gigante de Old Trafford atraviesa su peor arranque de temporada en los últimos 40 años y se encuentra hundido en la zona de descenso de la Premier League.

Cumbre decisiva en Mónaco y cláusula millonaria

Manchester United tomó la decisión con una cumbre de urgencia celebrada en Mónaco y encabezada por el accionista Jim Ratcliffe junto al CEO Omar Berrada y el director deportivo Jason Wilcox. Tanto Berrada como Wilcox impulsan la destitución inmediata de Michael Carrick para aprovechar el parón internacional por fecha FIFA, aspirando a que Pochettino asuma lo antes posible.

Michael Carrick

Sin embargo, el desembarco del DT santafesino de 54 años requiere destrabar su salida de la Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF). Pochettino renovó su vínculo hace apenas tres meses con miras al Mundial 2030, por lo que el United deberá desembolsar una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares para liberarlo.

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Con silencio desde Estados Unidos, se espera dirija los dos duelos del equipo nacional ante Haití por CONCACAF Nations League, programados para el sábado 14 y el martes 17 de noviembre.

Los números de Mauricio Pochettino en Inglaterra

Mauricio Pochettino tiene una larga trayectoria como entrenador en el Fútbol de Inglaterra, con pasado en Southampton, Tottenham y Chelsea. Tras 60 duelos en Southampton, con 23 victorias, 18 empates y 19 derrotas, dio el salto a los Spurs.

Mauricio Pochettino en el Mundial 2026

Con Tottenham, Poch condujo al equipo en 293 partidos durante seis años, llevándolo a la final de la Champions League. Ganó 159 juegos, empató 62 y perdió 72. El argentino estuvo una temporada al frente de Chelsea, donde ganó 26 de sus 51 duelos, con 11 empates y 14 derrotas.