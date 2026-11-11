Última parada del año: contra quiénes juegan las selecciones sudamericanas en la fecha FIFA

El fútbol de selecciones sudamericanas baja el telón del 2026. Durante los próximos días, y hasta el martes 17 de noviembre, los diez representativos de la Conmebol disputarán la última ventana internacional del año para ajustar piezas, dar rodaje a los planteles y cerrar el calendario de competencia.

La Selección Argentina volverá a presentarse en el país. El combinado albiceleste abrirá su participación el viernes 13 a las 20:00 al recibir a Uruguay en La Bombonera para disputar una nueva edición del Clásico del Río de la Plata. Posteriormente, la delegación se trasladará a Córdoba para enfrentarse a Costa Rica el martes 17 en el Estadio Mario Alberto Kempes.

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Clásicos regionales y una curiosa gira de selecciones

El resto del continente también tendrá una agenda cargada de compromisos. Salvo el caso de Perú —que disputará un único cotejo frente a Bolivia en la jornada del viernes—, todos los equipos sudamericanos afrontarán una doble fecha de amistosos.

Entre los cruces continentales más destacados sobresale el doble enfrentamiento que sostendrán Chile y Colombia, midiéndose de forma consecutiva el viernes 13 y el martes 17. En tanto, Ecuador repartirá sus juegos entre Costa Rica y Bolivia.

Selección de Colombia

Por su parte, Brasil y Paraguay compartirán la logística de una gira internacional con duelos frente a rivales de Asia: la Canarinha chocará con Japón el sábado 14 y con Singapur el martes 17, mientras que la Albirroja invertirá el orden de esos mismos adversarios. Entre las particularidades de la ventana aparece Venezuela, que se medirá ante la selección del País Vasco el sábado 14 antes de medirse con Rusia.

Selección de Paraguay

El fixture completo de la fecha FIFA para Sudamérica

BP