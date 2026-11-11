La muerte de Carlos Babington a los 77 años vuelve a poner en escena algunos de los episodios que marcaron su extensa relación con Huracán. Uno de ellos tuvo como protagonista a Ángel Cappa, el entrenador que condujo al Globo al subcampeonato del Clausura 2009 y que, un año después, protagonizó un fuerte cruce público con el entonces presidente de la institución de Parque Patricios.

La historia se remonta a agosto de 2010, cuando Cappa ya dirigía a River y debía visitar a Huracán por la segunda fecha del Torneo Apertura. En la previa, Babington había anticipado que no iba a saludarlo por las diferencias que habían quedado después de su salida del club. El dirigente cuestionaba la manera en la que el técnico había renunciado, luego de perder el clásico ante San Lorenzo, y también le reprochaba algunas declaraciones posteriores sobre las incorporaciones del equipo.

Carlos Babington

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"Terminé muy molesto con él por cosas que no me gustaron de su salida del club", había explicado Babington en una entrevista. También recordó que Cappa había regresado al estadio después de su desvinculación y había cuestionado las contrataciones realizadas por la dirigencia.

La respuesta del entrenador llegó en una conferencia de prensa previa al encuentro. Aunque inicialmente había manifestado que no valía la pena contestarle al presidente de Huracán, terminó revelando una situación económica que hasta entonces no había tomado tanta notoriedad: el club le debía dos meses de sueldo correspondientes a su etapa como entrenador del Globo.

"No voy a hacer juicio, pero me molesta porque uno de esos meses iba destinado al Hospital Garrahan y no cumplieron", expresó Cappa, que había decidido donar parte de sus ingresos a entidades de bien público. El técnico también dejó en claro que no tenía intenciones de iniciar acciones legales contra la institución, pese a que reclamaba que se cumpliera con el compromiso asumido.

Carlos Babington

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La historia tuvo un capítulo posterior. En diciembre de 2010, Cappa decidió que el segundo salario adeudado también tuviera un destino solidario: sería destinado a la construcción de un polideportivo en el barrio Zavaleta, a partir del trabajo de una asamblea de vecinos de la zona cercana al estadio Tomás Adolfo Ducó. De esa manera, los dos meses que Huracán le debía al entrenador terminarían vinculados a proyectos comunitarios.

Finalmente, el domingo 15 de agosto de 2010, River visitó a Huracán en el Ducó. Aunque Babington había anticipado que no saludaría a Cappa, el entrenador recibió una ovación de los hinchas del Globo, que todavía recordaban aquella campaña del Clausura 2009 y el equipo que había quedado a las puertas del título.

LT