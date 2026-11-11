Inflación de estrellas y laberintos de copas: los títulos del fútbol argentino que restan por definirse en 2026

El fútbol argentino vive una situación particular: mientras se multiplican los títulos y cada vez se consagran más campeones, crece también la discusión sobre el formato de las competencias y la organización de los torneos dentro de la AFA.

Tras la vibrante consagración de Boca en la tabla anual, el mapa de competencias no se detiene. Por el contrario, ingresa en una maratón de al menos seis definiciones antes de bajar la persiana del 2026, abriendo un abanico de trofeos y clasificaciones que genera más de una duda entre los hinchas sobre qué juega cada uno.

El calendario del fútbol argentino se prepara para resolver seis certámenes a ritmo frenético antes de recibir el año nuevo.

Supercopa Argentina

El puntapié inicial de esta seguidilla se dará este jueves 12 de noviembre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba.

Estudiantes de La Plata, en su condición de campeón del Trofeo de Campeones 2025, e Independiente Rivadavia de Mendoza, que accedió tras ganar la Copa Argentina 2025, saldarán finalmente este compromiso que debió postergarse por complicaciones de agenda.

Supercopa Argentina

El encuentro contará con el arbitraje principal de Yael Falcón Pérez, quien ingresó en reemplazo de Nicolás Ramírez debido a una intervención médica programada del juez del Superclásico, y con Héctor Paletta a cargo del VAR.

Para el equipo conducido por Alexander Medina, este duelo en suelo cordobés representará el último gran examen antes de emprender viaje a Uruguay para disputar la final del torneo más importante del continente: la Copa Libertadores.

Final de la Copa Sudamericana

Nueve días después de esa definición, será el turno de abrir la acción internacional: el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Boca se medirá en una final a partido único frente al Atlético Mineiro que dirige Eduardo Domínguez.

Copa Sudamericana

El equipo de Rodolfo Arruabarrena accedió a esta instancia decisiva tras dejar en el camino a rivales de jerarquía como San Pablo en cuartos de final y Vasco da Gama en semifinales, este última con un triunfo inolvidable en el Maracaná con gol de Leandro Paredes.

Levantar la Sudamericana le permitiría al club de la Ribera volver a conquistar un título continental después de casi dos décadas de sequía y, al mismo tiempo, asegurar su presencia en la Recopa Sudamericana 2027 frente al campeón de la Libertadores.

Final de la Copa Libertadores

Tan solo una semana después de conocer al campeón de la Sudamericana, se jugará la gran final de la Copa Libertadores: el sábado 28 de noviembre, el legendario Estadio Centenario de Montevideo albergará un partidazo entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras. El Pincha irá a por su quinta Libertadores, mientras que el Verdao luchará por la cuarta.

Copa Libertadores

El choque guardará una carga emotiva y estadística inolvidable para el conjunto platense, ya que se disputará en el mismo escenario y ante el mismo rival frente al cual Estudiantes conquistó su primera corona continental en la lejana edición de 1968.

Para la institución que preside Juan Sebastián Verón, representa la oportunidad perfecta de coronar un proceso deportivo internacional de alto nivel.

Final de la Copa Argentina

Cuatro días más tarde, específicamente el miércoles 2 de diciembre, con estadio y horario aún por confirmar por la organización, se disputará el partido definitorio de la Copa Argentina.

Copa Argentina

Platense, que firmó un torneo histórico dejando en el camino a rivales de peso, aguarda en el duelo decisivo al vencedor del cruce entre Boca y Banfield. Será una final única a todo o nada que otorgará el anteúltimo boleto nacional disponible de la temporada para las competencias continentales del próximo año.

Cabe destacar que la gran semifinal entre el Xeneize y el Taladro se disputará este sábado 14 de noviembre a partir de las 19:00 horas en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Final del Torneo Clausura

El sábado 12 de diciembre, el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata será el escenario que corone al ganador del tercer torneo de liga de la temporada.

El equipo que termine dando la vuelta olímpica en la capital bonaerense gritará campeón de liga y obtendrá de forma automática la clasificación para jugar la última final del año.

El flamante trofeo del Torneo Clausura

Cabe destacar que apenas concluida la ventana internacional de selecciones, entre el 21 y el 25 de noviembre se pondrán en marcha los octavos de final del Torneo Clausura. Los 16 equipos clasificados, ocho por la Zona A y ocho por la Zona B, iniciarán un camino de eliminación directa a partido único que promete emociones extremas.

En caso de que Boca o River logren avanzar en sus respectivas llaves de playoffs, podría haber un Superclásico en la gran final del Torneo Clausura.

Trofeo de Campeones

Finalmente, el sábado 19 de diciembre, el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba le pondrá el punto final a la competencia oficial del año 2026.

Trofeo de Campeones

Belgrano de Córdoba, consagrado campeón del Torneo Apertura en el primer semestre tras derrotar a River en una final épica, espera al equipo que resulte ganador del Torneo Clausura.

En el caso de que el propio Pirata cordobés logre repetir el título en el Clausura, la reglamentación establece que el martes 16 de diciembre se dispute un partido de desempate en cancha neutral entre los dos subcampeones del año (River por el Apertura y el escolta del Clausura) para determinar al segundo finalista del Trofeo de Campeones.

El panorama proyectado para 2027

Toda esta seguidilla de coronaciones en el tramo final del año dejará listo el escenario para las dos competencias creadas por la AFA que se resolverán en el inicio de la temporada 2027.

En primer lugar se disputará la Supercopa Internacional, certamen que enfrentará a Boca, en su condición de ganador de la Tabla Anual 2026, contra el equipo que resulte vencedor del Trofeo de Campeones entre Belgrano y el ganador del Clausura.

Por último, se estrenará la Recopa de Campeones, un nuevo formato triangular ideado para reunir a los ganadores de tres vías independientes: el campeón de la Supercopa Internacional, el ganador de la Copa Argentina y el vencedor de la Supercopa Argentina.