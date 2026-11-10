Julián Álvarez tuvo su partido aparte en la derrota de Atlético de Madrid ante Barcelona por la La Liga de España el pasado domingo. La Araña asistió a Giuliano Simeone para la apertura, pero no completó una buena actuación y el público local volvió a hacerle sentir, con especial hincapié, la disconformidad por su intención de dejar el club para irse al Blaugrana durante el último Mercado de Pases.

​Álex Baena

Álex Baena, figura de Atlético y Campeón del Mundo con España en el Mundial 2026, habló sobre la relación de Julián y el vestuario en una entrevista con Cadena SER.

Revelan el malestar del vestuario de Atlético de Madrid con Julián Álvarez

“Se te hace un poco raro que un compañero diga públicamente que se quiera ir. No nos sentó muy bien”, aseguró Baena al recordar el turbulento Mercado de Pases que tuvo a Julián Álvarez buscando su salida de Atlético.

Álex Baena

“Entiendo que un jugador dude si el Barça o el Real Madrid viene a por ti, pero creo que las formas son lo que más nos molestó”, añadió el mediocampista. Julián Álvarez había hablado sobre su posible salida en plena Copa Mundial con la Selección Argentina, asegurando que “lo mejor para todos es un traspaso, quiero cumplir mi sueño”.

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“Le hubiésemos apoyado a que hiciese lo que hiciese. Personalmente, no le dije nada. Él es un chico muy inteligente y sabía lo que hizo y cómo nos pudo sentar. Nos pidió perdón a todos y eso le engrandece muchísimo”, cerró Baena.

El apoyo de Álex Baena a Julián Álvarez

Baena recordó lo ocurrido hace algunos meses pero fue muy elogioso de Julián Álvarez: “Pasó una mala noche después del partido con Barcelona, pero en el día a día está implicado, haciendo bromas. La gente le exige mucho porque es Julián, uno de los mejores delanteros del mundo. Cualquier jugador puede tener un día malo. Lo tenía Cristiano Ronaldo, lo tenía Messi”.

Julián Álvarez

“Entendemos también a la afición del Atleti que esté enfadada por las maneras que lo hizo, pero Julián está trabajando mucho y está trabajando para ponerse al nivel. Lo necesitamos mucho para conseguir las cosas y poco a poco se conseguirá el cariño de la gente”, añadió el mediocampista de 25 años.

NZ