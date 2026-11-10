"Ganar sin humillar, perder sin perderse": el Papa León XIV y su visión del deporte

La visita del Papa León XIV a la Argentina moviliza multitudes y renueva los debates sobre el impacto social de la Iglesia en tiempos de fragmentación. Sin embargo, más allá de los discursos institucionales y los encuentros pastorales, emerge con fuerza un rasgo distintivo de Robert Francis Prevost: su profunda conexión con la actividad física, entendida no como mero entretenimiento, sino como un elemento estructurante de su vida y de su teología.

Mientras su antecesor, el Papa Francisco, construyó un puente con los fieles a través de un fanatismo bien conocido por San Lorenzo de Almagro y la cultura popular del fútbol, León XIV aporta el perfil de un deportista activo y multidisciplinario.

El Papa León XIV recibió una camiseta de Estudiantes de La Plata durante su visita a la Argentina

Un deportista en la vida cotidiana

Quienes conocen la rutina de León XIV destacan que el deporte forma parte de su disciplina diaria. Se define a sí mismo como un "tenista aficionado", poseedor de un revés potente y combativo que perfeccionó a lo largo de sus 15 años de misión sacerdotal y episcopal en Perú. Durante sus años de gestión en Roma previos a la elección papal, no era extraño verlo entrenar dos o tres veces por semana en un gimnasio cercano al Vaticano, combinando cinta, bicicleta fija y rutinas posturales. La natación completa su cuadro de desconexión espiritual y regeneración física.

Esta impronta se forjó en su infancia en Chicago, donde creció jugando al béisbol en la calle junto a sus hermanos, anduvo en bicicleta y practicó fútbol americano en la etapa escolar.

Jannik Sinner y Papa León XIV

Entre los White Sox, Alianza Lima y la Roma

En materia de simpatías deportivas, la gran pasión norteamericana del Santo Padre tiene nombre y apellido: los Chicago White Sox de la MLB. Su fanatismo lo llevó a presenciar en el estadio el primer partido de la Serie Mundial de 2005, año en que la franquicia se coronó campeona. Años más tarde, en 2023, recibió en el Vaticano al histórico receptor AJ Pierzynski, quien le entregó como reliquia la pelota del último out de aquel título.

En el ámbito del fútbol, su corazón se reparte con pragmatismo y afecto territorial: guarda empatía por la AS Roma en Italia, mantiene su adhesión a Alianza Lima tras su largo paso por Perú y sigue de cerca al Chicago Fire de la MLS.

Lautaro Martínez y el Papa León XIV

"Ganar sin humillar, perder sin perderse": el deporte como herramienta de paz

El trasfondo de esta vivencia personal alimenta un cuerpo doctrinario donde la actividad física actúa como remedio frente al individualismo contemporáneo. Para León XIV, la práctica deportiva —especialmente la colectiva— constituye un antídoto frente a la soledad y la polarización.

En sus discursos más recientes, como el pronunciado en el Jubileo del Deporte y en sus cartas con motivo de las citas olímpicas, el Papa insistió en que el juego compartido desplaza el centro de gravedad del "yo" hacia el "nosotros". En un contexto global atravesado por conflictos bélicos y grietas sociales, postula la necesidad de recuperar la noción histórica de la Tregua Olímpica y de convertir la alta competencia en una "escuela de fraternidad".

Para el Pontífice, el auténtico testimonio del atleta se resume en una máxima que trasciende las canchas: "Competir sin odiarse, ganar sin humillar y perder sin perderse". Una lección que aplica tanto a los protagonistas en el campo de juego como a las tribunas que buscan sentido de comunidad.