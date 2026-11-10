El llamativo look de Emiliano Martínez en su vuelta a la Selección Argentina

La Selección Argentina puso en marcha su agenda de entrenamientos en el predio de Ezeiza, con vistas a los amistosos internacionales ante Uruguay y Costa Rica, los últimos compromisos del año para el combinado nacional. En ese contexto, quien se llevó todas las miradas fue Emiliano Dibu Martínez.

El arquero titular de la Albiceleste reapareció bajo las órdenes de Lionel Scaloni luciendo una llamativa indumentaria y un equipo de protección especial que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El marplatense se sumó a la concentración a pesar de arrastrar una lesión de gravedad. A mediados de octubre, durante un encuentro ante el Everton por la Premier League, el Dibu sufrió una fractura de maxilar que requirió una intervención quirúrgica. Por este motivo, debió utilizar una indumentaria especial durante los entrenamientos.

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Luego de realizar trabajos físicos diferenciados en bicicleta fija y gimnasio, el argentino pisó Ezeiza equipado con un casco protector y una máscara facial de fibra de carbono diseñada a medida con almohadillas internas para amortiguar cualquier impacto y proteger la zona operada.

La imagen compartida por el propio futbolista en su cuenta oficial de Instagram con la frase “Qué lindo es volver a estar en casa” desató una ola de reacciones.

Emiliano Martínez participó de los entrenamientos de este martes

En la sección de comentarios, los seguidores no tardaron en bautizar su nuevo look con un inevitable paralelismo histórico: la comparación con el legendario arquero checo Petr Cech, quien durante gran parte de su carrera en el mismo Chelsea debió utilizar un casco protector especial tras sufrir una grave fractura de cráneo en 2006.

A pesar de las ganas de Martínez por estar a disposición, su presencia en el once inicial para los duelos ante la Celeste y frente a los costarricenses se evaluará día a día.

El cuerpo técnico de Lionel Scaloni y el departamento médico manejan la situación con suma prudencia, sabiendo que se trata de partidos de carácter amistoso y que la prioridad absoluta es cuidar su salud física.

FMZ