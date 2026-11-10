La Era post-Messi tuvo su primer entrenamiento oficial y la Selección Argentina puso primera de cara a los partidos amistosos ante Uruguay en La Bombonera y Costa Rica en el Kempes. Los convocados comenzaron a llegar el lunes y Lionel Scaloni comandó, con plantel completo, la práctica del martes en el predio de Ezeiza.

Enzo Fernández en el entrenamiento de la Selección Argentina

La sesión que tuvo entrenamiento físico y de fútbol se desarrolló durante la mañana y sin la presencia de prensa acreditada. Argentina tendrá una nueva práctica durante la tarde del miércoles, con quince minutos abiertos a los medios.

Las dudas de Lionel Scaloni de cara al amistoso con Uruguay

Tal como ocurrió durante los tres partidos disputados en la ventana internacional de septiembre y octubre, Scaloni buscará poner en cancha el mejor equipo posible sobre la base de su once ideal.

En esta oportunidad la convocatoria cuenta con la baja de dos titulares: el capitán Cuti Romero y Lautaro Martínez. También hay dudas sobre la figura del Dibu Martínez, quien trabajó junto a sus compañeros pero se mantiene inactivo desde el 17 de octubre, donde jugando para Chelsea sufrió la fractura de mandíbula que le valió una intervención quirúrgica.

Juan Musso en el entrenamiento de la Selección Argentina

En el arco, tanto Gerónimo Rulli como Juan Musso supieron ocupar el puesto y están prestos para repetir. En defensa, Leo Balerdi se presume como reemplazo natural de Cuti en una convocatoria que incluyó a los centrales Aaron Anselmino y Mariano Troilo. También está Facundo Medina, lateral que se ganó la titularidad durante el Mundial 2026 y puede jugar como segundo zaguero.

Julián Álvarez en el entrenamiento de la Selección Argentina

En ofensiva el menú de alternativas para reemplazar a Lautaro Martínez es amplio, con Flaco López como primer centrodelantero, y Santiago Castro pidiendo pista desde atrás. Sin el Toro, Julián Álvarez puede ser “el 9”, situación que abriría la puerta a sumar otro ofensivo como Thiago Almada, que regresa tras su suspensión, Franco Mastantuono o Gianluca Prestianni.

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Scaloni abrirá parte del entrenamiento este miércoles, y seguramente dará algunas pistas concretas sobre su plan de cara a Uruguay y Costa Rica.

El cronograma completo de la Selección Argentina

Miércoles 11 de noviembre: Entrenamiento a las 17:00 (abierto a la prensa 15 minutos).

Jueves 12 de noviembre: Entrenamiento a las 17:00 (a puertas cerradas) y conferencia de prensa de Lionel Scaloni.

NZ