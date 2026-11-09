Clásico a la vista: Argentina y Brasil negocian un amistoso para la fecha FIFA de marzo

Con la mirada puesta en el cierre del calendario 2026, la Selección Argentina comenzó la puesta a punto para afrontar los compromisos internacionales frente a Uruguay y Costa Rica, los últimos del presente año. Sin embargo, en las oficinas de la Asociación del Fútbol Argentino ya se trabaja en la planificación del próximo curso, con un plato fuerte en carpeta para la primera ventana internacional de 2027.

La Selección Argentina pone en marcha la era post Messi: cronograma para la fecha FIFA

Según informó el sitio Doble Amarilla, la AFA mantiene conversaciones avanzadas con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para concretar una nueva edición del superclásico sudamericano durante la fecha FIFA de marzo. El duelo no se llevaría a cabo en territorio argentino ni en suelo brasileño, sino que se disputaría en una sede neutral aún por definir, sirviendo como prueba de fuego para ambos combinados antes del parate del calendario.

Argentina vs Brasil

Un banco de pruebas ideal en la antesala del camino rumbo al Mundial 2030

El eventual enfrentamiento cobra un valor estratégico trascendental de cara a la preparación del seleccionado nacional. El choque ante la Verdeamarela se perfila como el gran examen previo al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas, cuyo puntapié inicial está proyectado para mediados de 2027.

Cabe recordar que el escenario hacia la cita máxima del balompié internacional presenta un panorama particular para la región: tanto Argentina como Uruguay y Paraguay ya cuentan con su boleto asegurado para la Copa del Mundo 2030. De concretarse las negociaciones, la Scaloneta abrirá el próximo año midiéndose ante su histórico rival en un marco internacional de máximo nivel.

BP