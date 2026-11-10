Boca volvió a entrenar tras salir campeón: las buenas noticias antes de la Copa Argentina

Sin tiempo que perder tras consagrarse Campeón de Liga, Boca le puso fin al descanso y retomó los entrenamientos este martes por la tarde en el predio de Ezeiza.

Con la presencia de la prensa en una jornada a puertas abiertas, el equipo de Rodolfo Arruabarrena dio vuelta la página de inmediato para enfocar todos los cañones en la semifinal de la Copa Argentina 2026 frente a Banfield, a disputarse este sábado 14 a las 19:00 horas.

Boca llegó a los 75 títulos oficiales: uno por uno, todos los campeonatos y copas de su historia

En el regreso al trabajo, el cuerpo técnico del Vasco recibió novedades sumamente llamativas. La principal buena noticia la protagoniza Adam Bareiro: el delantero paraguayo dejó atrás una extensa inactividad de casi seis meses producto de una hernia de disco por la que debió operarse y ya trabaja a la par del grupo.

De no mediar inconvenientes, el atacante formará parte de la delegación que viaje a Mendoza para ser una variante en la ofensiva, donde Miguel Merentiel y Enner Valencia se perfilan como las alternativas principales.

La evolución de Paredes y el retorno de Battaglia

Otra de las mayores prioridades para Arruabarrena estaba puesta en el estado de Leandro Paredes. El capitán y referente había encendido las alarmas en La Bombonera al pedir el cambio durante el segundo tiempo frente a Defensa y Justicia por una molestia muscular.

Sin embargo, los estudios descartaron cualquier tipo de lesión de gravedad y, si bien este martes realizó tareas diferenciadas en el gimnasio junto a Lautaro Blanco y el propio Valencia por cargas acumuladas, el mediocampista estará en condiciones de decir presente el sábado.

Leandro Paredes

A la par de Paredes, quien también puja por meterse en la lista de convocados es Rodrigo Battaglia. El volante, recuperado de una intervención quirúrgica, será evaluado en el transcurso de los próximos entrenamientos para determinar si reaparece entre las opciones de recambio tras perderse los últimos partidos.

En el plano táctico, el entrenador comenzará a delinear el once inicial a partir de la práctica del miércoles. Entre las incógnitas a resolver en el ataque, Tomás Aranda aparece como una variante para ingresar como enganche en lugar de Alan Velasco, mientras que Leonel Flores pelea mano a mano una lugar en la banda con Sebastián Villa.

FMZ